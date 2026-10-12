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冷眼集／美軍戰略轉型 台灣要有「援軍一時來不了」準備

聯合報／ 本報記者程嘉文

美軍將在距台灣僅一一○公里的與那國島部署飛彈，從部分「台派」人士報喜不報憂的粉紅眼鏡看出去，似乎是美日聯手「抗中保台」的大好消息。但若真瞭解近年美軍戰略轉型的意涵，台灣恐怕不能太過樂觀。因為這項部署真正透露的訊息，恰恰是台海一旦開戰，美方除了就近部署的飛彈，主力部隊不會直接來，更不會立刻來。

相較一九九六年，美派出兩個航艦戰鬥群迅速馳援台海，直接威懾中共不敢造次，如今則是一旦「台灣有事」，便將艦隊主力後撤至第二島鏈。五角大廈作出如此調整，當然是鑑於如今共軍已非吳下阿蒙，避免第一時間直接硬碰硬。這也意味，台灣必須獨力承受戰爭初期最猛烈的攻擊，甚至在本土持續激戰相當時日，才可能替美軍創造介入條件。

這對我國建軍方向提出嚴肅考驗：近年國軍強調不對稱作戰，著重飛彈、攻擊無人機等機動火力；但若因此認為，預警機、水面艦等「非不對稱」兵力，就不需引進或更新，恐怕是危險的偏廢。因為一旦開戰，就算美國願意提供情報與火力支援，甚至開設安全航道，但海空生命線的最後一哩路，仍須靠國軍自己打通。這些必要的苦工，都非「不對稱」可以取巧。

美軍在與那國島部署飛彈，與其說是多一分安全保障，更該說是提醒：任何友盟國家的戰略部署，考慮的都是自身風險與利益。真正的防衛韌性，不是相信援軍一定會來，而是作好援軍一時來不了的準備。當戰爭型態是持續數月封鎖、轟炸，乃至地面入侵戰鬥，台灣社會準備好了嗎？

五角大廈 抗中保台 飛彈 美軍 第一島鏈 與那國島

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