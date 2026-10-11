賴總統偕友邦訪陸軍飛訓部戰鬥直升機 史瓦帝尼國王：盼持續深化交流

我國與非洲友邦史瓦帝尼王國建交58週年，史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世來台參加雙十國慶活動，今天與賴清德總統共同至台南歸仁參訪陸軍航空飛行訓練指揮部；軍方展示包括阿帕契、眼鏡蛇與黑鷹等各式戰鬥直升機，恩史瓦帝三世對我國軍力感到欽佩，盼兩國未來能持續深化交流。

賴清德今天邀請史瓦帝尼王國恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ）國王暨祖瑪（Inkhosikati Make Zuma）王妃及訪問團前往台南市歸仁區的陸軍航空飛行訓練指揮部，參訪國軍戰力及培訓狀況；國王與與王妃都登上模擬訓練飛行器體驗，並在軍方人員解說下參觀國軍現有的阿帕契、眼鏡蛇、黑鷹等攻擊直升機，還有教練機、戰搜直升機、運輸直升機與可開上運輸機內的特戰突擊車及特戰6人小組。

在賴清德的邀請下，恩史瓦帝三世國王坐上黑鷹直升機，體驗駕駛艙空間，隨後賴清德致贈飛訓部的紀念幣與紀念夾克，賴致詞表示，「很榮幸在國慶日可以歡迎到恩史瓦帝三世國王陛下暨祖瑪王妃殿下及訪問團來台參加國慶慶典活動，這是國王第20次來到台灣，可見對台灣的支持，也可以看到史瓦帝尼王國跟中華民國兩國邦誼非常非常的深厚」。

賴清德指出，「在國慶慶典之後我特別邀請國王來到台南拜訪，飛訓部肩負陸海空軍直升機飛行官與航保人員的訓練工作，是國軍航空人才重要搖籃，這份培育人才的經驗，也運用在台灣與史瓦帝尼王國的合作上；飛訓部配合UH-1H直升機的移交，曾在2019到2020年之間，協助11位史瓦帝尼飛行官以及保修幹部，並派遣教官前往史瓦帝尼，傳授飛行與維修經驗」。

賴清德說，「我要謝謝參與這項任務的同仁，為兩國的邦誼做出貢獻」，賴稱讚恩史瓦帝三世「國王是天生的飛行員，飛行平穩，技術非常好，所以也邀請他上黑鷹直升機體驗一下模擬飛行跟真正坐在直升機座艙裡面不同的感覺；我非常希望今天的安排能讓國王對台灣有更進一步的了解，未來能持續深化合作，促進兩國邦誼更加的穩固」。

恩史瓦帝三世致詞則表示，非常感謝賴總統的邀請，今天收獲良多，看到史瓦帝尼飛官到台灣受訓留下的照片資料，覺得非常感動，彰顯出台史雙邊深厚的情誼；台灣曾援贈史瓦帝尼直升機，及到史國進行飛官人才訓練，對史瓦帝尼可說是及時雨，扮演重要角色，他代表王母、史國政府及人民向賴總統、台灣政府與台灣人民致上最深的感謝。

恩史瓦帝三世指出，今天參訪很榮幸看到台灣軍方展現優良裝備及訓練有素人員，對台灣直升機運用到軍事、救援各層面的實力印象深刻並感到欽佩；目前世界各國都面臨許多氣候變遷及相關災害等挑戰，直升機可為救災做出更多貢獻，善用機具及相關裝備進行緊急搜救，感謝台灣陸軍飛訓部提供友邦相關訓練資訊，期許這些專業知識能傳承下去，盼兩國未來能持續深化交流。

賴清德總統今天邀請史瓦帝尼王國恩史瓦帝三世國王暨祖瑪王妃及訪問團前往台南市歸仁區的陸軍航空飛行訓練指揮部。記者袁志豪／攝影

賴清德總統邀請史瓦帝尼王國恩史瓦帝三世國王上黑鷹直升機體驗一下模擬飛行跟真正坐在直升機座艙裡面不同的感覺。記者袁志豪／攝影

賴清德總統今天邀請史瓦帝尼王國恩史瓦帝三世國王暨祖瑪王妃及訪問團前往台南市歸仁區的陸軍航空飛行訓練指揮部。記者袁志豪／攝影

賴清德總統今天邀請史瓦帝尼王國恩史瓦帝三世國王暨祖瑪王妃及訪問團前往台南市歸仁區的陸軍航空飛行訓練指揮部，致贈紀念幣。記者袁志豪／攝影

賴清德總統今天邀請史瓦帝尼王國恩史瓦帝三世國王暨祖瑪王妃及訪問團前往台南市歸仁區的陸軍航空飛行訓練指揮部。記者袁志豪／攝影

賴清德總統今天邀請史瓦帝尼王國恩史瓦帝三世國王暨祖瑪王妃及訪問團前往台南市歸仁區的陸軍航空飛行訓練指揮部。記者袁志豪／攝影

賴清德總統今天邀請史瓦帝尼王國恩史瓦帝三世國王暨祖瑪王妃及訪問團前往台南市歸仁區的陸軍航空飛行訓練指揮部。記者袁志豪／攝影

賴清德總統今天邀請史瓦帝尼王國恩史瓦帝三世國王暨祖瑪王妃及訪問團前往台南市歸仁區的陸軍航空飛行訓練指揮部。記者袁志豪／攝影

賴清德總統今天邀請史瓦帝尼王國恩史瓦帝三世國王暨祖瑪王妃及訪問團前往台南市歸仁區的陸軍航空飛行訓練指揮部。記者袁志豪／攝影

賴清德總統今天邀請史瓦帝尼王國恩史瓦帝三世國王暨祖瑪王妃及訪問團前往台南市歸仁區的陸軍航空飛行訓練指揮部。記者袁志豪／攝影

賴清德總統今天邀請史瓦帝尼王國恩史瓦帝三世國王暨祖瑪王妃及訪問團前往台南市歸仁區的陸軍航空飛行訓練指揮部。記者袁志豪／攝影

賴清德總統今天邀請史瓦帝尼王國恩史瓦帝三世國王暨祖瑪王妃及訪問團前往台南市歸仁區的陸軍航空飛行訓練指揮部，恩史瓦帝三世致詞。記者袁志豪／攝影

賴清德總統今天邀請史瓦帝尼王國恩史瓦帝三世國王暨祖瑪王妃及訪問團前往台南市歸仁區的陸軍航空飛行訓練指揮部。記者袁志豪／攝影