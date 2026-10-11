岩田清文：台日半導體脣齒相依 防衛合作應聚焦軍民兩用

前日本陸上自衛隊幕僚長岩田清文今天表示，台日在半導體製造與設備素材上具高度互補，屬「脣齒相依」共生關係；面對中國經濟脅迫，兩國防衛合作應聚焦軍民兩用零組件與素材，能避免過度激化政治與外交摩擦，又能確保兩國軍零件相容與互補。

印太戰略智庫、國家基本問題研究所主辦的「2026台日科技未來論壇」上午在張榮發基金會舉行，印太戰略智庫執行長矢板明夫、前日本陸上自衛隊幕僚長岩田清文、日本參議院議員石平、前經濟部長王美花、國家基本問題研究所理事長櫻井良子、日本參議院議員山谷惠里子、國防安全研究院國防戰略資源研究所長蘇紫雲等人出席。

矢板明夫致詞表示，俄烏戰爭爆發後使全球政治一團混亂，同時讓日本、台灣體認到台日雙方均面臨嚴峻地緣政治風險，而台灣擁有半導體技術、日本則有豐厚科學技術基礎，兩者應可結合創造價值，從過往台日強調的「友情、交流」，進入到「創造新的共同價值」時代。

櫻井良子認為，或許現在中國覬覦日本領土仍不明顯，但中國覬覦日本領土就如同對台灣的態度，因此日本與台灣應在不同領域積極交流，結合雙方強項創造新領導力，並與東協國家建立新機制，讓蠻橫大國無法介入。

王美花表示，台灣在設計、伺服器、資料中心基礎建設、人工智慧（AI）模型等人工智慧領域有非常重要地位，放眼世界難以找到如此緊密、豐富的供應鏈，因此台灣應對此感到驕傲。不過，AI目前面臨開源及閉源競爭，中國開發的模型開放外界盡情使用，而美國因開發成本高採訂閱制，因此中國未來是否會藉由低成本來擴大應用，這背後涉及資安及信任問題，甚至與台灣未來發展息息相關。

石平認為，大家都知道中國政府相當不要臉，並擅長偷竊先進技術，若任由中共掌握人工智慧主導權，恐將對全球民主體制造成毀滅性衝擊，他警告，控制AI等同於掌握世界主導權，國際社會切勿輕忽中共意圖及威脅。因此，應對中共威脅，一方面積極強化軍事防衛力量，以維護台灣海峽及日台兩地和平穩定，另一方面則必須在高端科技領域保持競爭優勢，絕不能在關鍵技術上落後。

岩田清文指出，距離台灣僅約110公里的與那國島是日本最前線，台日同處第一島鏈，是阻擋中國軍事擴張至西太平洋的防線。台灣不僅是第一島鏈的核心，台灣、菲律賓間的巴士海峽更是美日海軍高度關注的戰略要道，若台灣遭中國掌控，不僅日本安保戰略被迫大幅調整，台日韓三國物資與能源海上運輸航線也將受制於人，日本政府深知台灣重要性，目前正對此積極擬定各種應變計畫。

經濟與產業方面，岩田清文形容台日半導體關係為「脣齒相依的共生關係」。他分析，缺乏台灣先進半導體，日本汽車、家電及自衛隊裝備將無法運作；而台灣半導體製造，也高度依賴日本材料與設備。雙方製造優勢與材料技術形成高度互補，缺一不可。

岩田清文提到，中國日前以日本首相高市早苗在國會針對台灣局勢答辯、說明「存立危機事態」為由，便對日本實施軍民兩用品項出口管制，打擊日本國防產業供應鏈，這顯示中國已將台日視為同一打擊目標，也警惕台日絕不能在防衛基礎上過度依賴中國。

針對台日防衛產業合作，岩田清文建議，雙方合作主戰場短期內不必急於例如戰機、飛彈等武器交易，而應集中於軍民兩用的零件、素材與模組。這種策略能避免過度激化政治與外交摩擦，又能實質確保兩國零件製造相容與互補，將外部壓力轉化為打造強韌產業基盤的契機。