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柯文哲質疑國防軍購進度 批民進黨政府：錢付了東西在哪裡？

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲雙十國慶日在臉書提出對台灣的「三個盼望」，其中針對國防軍購預算議題，柯文哲今天受訪時質疑軍購實際執行進度，直言「錢付了，東西呢？」記者郭政芬／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲雙十國慶日在臉書提出對台灣的「三個盼望」，其中針對國防軍購預算議題，柯文哲今天受訪時質疑軍購實際執行進度，直言「錢付了，東西呢？」記者郭政芬／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲雙十國慶日在臉書提出對台灣的「三個盼望」，其中針對國防軍購預算議題，柯文哲今天受訪時質疑軍購實際執行進度，直言「錢付了，東西呢？」他強調，國防安全需要代價，台灣也必須在美中對抗局勢下，尋求最大的經濟安全保障，但執政者應秉持理性、務實、科學的態度解決問題，而不是外界一提出質疑，就扣上中共同路人等帽子，甚至涉及司法迫害，這不是良好的執政態度。

柯文哲今天上午出席新竹竹北市長參選人邱臣遠競選總部成立。他受訪表示，理性、務實、科學是執政的基本態度，他理解安全需要付出代價，也了解目前國際局勢是美中對抗，台灣必須思考如何在這樣的局勢下，取得最大的經濟安全保障，尤其半導體是全球重要的經濟支柱。

不過，柯文哲質疑，台灣採購F-16V戰機，已支付2400億元，但目前僅收到2架，其他64架的交付進度如何，應該向外界說明。他直言，「錢付了，東西呢？」

柯文哲也提到，民進黨政府去年提出1.2兆元國防特別預算，當時態度堅定，彷彿預算未通過就對不起全世界，後來折衷為7800億元。他進一步質疑，其中至少4200億元的軍購項目，美國究竟是否同意出售，相關進度與執行狀況都應說清楚。

柯文哲強調，自己的態度很清楚，就是理性、務實、科學，政治人物應該著重解決問題，而不是有人提出質疑，就被指為中共同路人、被罵是雜質，最後甚至遭遇司法迫害。他認為，這並不是好的執政態度。

柯文哲今天上午出席新竹竹北市長參選人邱臣遠競選總部成立。記者郭政芬／攝影
柯文哲今天上午出席新竹竹北市長參選人邱臣遠競選總部成立。記者郭政芬／攝影

柯文哲受訪時質疑，台灣採購F-16V戰機，已支付2400億元，但目前僅收到2架，其他64架的交付進度如何，應該向外界說明。記者郭政芬／攝影
柯文哲受訪時質疑，台灣採購F-16V戰機，已支付2400億元，但目前僅收到2架，其他64架的交付進度如何，應該向外界說明。記者郭政芬／攝影

柯文哲 軍購 國防

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