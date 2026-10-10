因應中共灰色地帶襲擾 海巡主力巡防艦艇前進部署東沙與東北角

鑑於近年中國灰色地帶襲擾已成常態，極需即時派遣艦船艇監控及對應，海巡署新設100噸巡防艇前進駐防碼頭。東沙碼頭今（2026）年修竣，100噸艇已進駐東沙；另將派同型艇與安平級艦自基隆前進部署台電公司核能發電廠核四廠龍門電廠碼頭。

海巡署表示，東沙地區新增100噸艇常駐，所需油料與其他物資運輸預算已編列在案。海巡雲林艦日前以水砲驅離陸籍金鯊號時，100噸艇在一旁蒐證錄下關鍵畫面。

海巡署同時表示，艦隊分署澳底海巡隊泊靠旳澳底漁港因受限水深，所配賦的100噸級巡防艇僅得機動泊靠於基隆港內，嚴重影響該隊重大緊急任務應處時效。

海巡署表示，鑑於近年中國大陸灰色地帶襲擾已成常態，極需即時派遣艦船艇監控及對應，因此借用位於東北角的台電公司核能發電廠核四廠龍門電廠碼頭供100噸艇及600噸巡防艦泊靠，已編列所需岸勤設施計需2783萬元，包含工程經費、技術服務費及工程管理費。

海巡署100噸級巡防艇分新型與舊型，新型艇稱為超級100噸艇，實則達350噸，配備高壓水，砲採用定距螺槳推進，具備優異的耐海象能力與中長程巡弋、跨區支援任務能力。