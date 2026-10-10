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國造潛艦海鯤艦IPMS遭質疑 學者：可待魚雷交運後驗證

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
海鯤艦整合式載台管理系統要不要換？紀東昀認為可待MK-48魚雷交運後驗證。聯合報系資料照
海鯤艦整合式載台管理系統要不要換？紀東昀認為可待MK-48魚雷交運後驗證。聯合報系資料照

國造潛艦海鯤艦經過23次海測，延誤原訂交艦時間，因有人質疑海鯤艦的IPMS系統不更換會出問題，軍事觀察學者認為，可在年底美國的Mk 48型重型魚雷交運之後，再加做其他幾個發射管的驗證即可。

台灣安全發展協會理事長紀東昀每在海鯤艦出海測試，總會與許多軍事迷到高雄港為海鯤艦加油。昨天他在他的臉書粉專「諸葛風雲的異想世界」發文，對外界的質疑，提出他這項看法。

紀東昀表示，IPMS主要是潛艦的載台管理系統，包含電力管理系統（BMS）、動力管理系統（PMS），功能類似整艘潛艦的資源管理系統，也涵蓋艦內溫度、氧氣等環境控制，以及潛艦姿態、速度等操控功能；至於作戰管理系統（CMS），一般並不屬於IPMS範圍。

紀東昀提及，依台船董事長陳政宏對外說明，海鯤艦6具魚雷發射管在港內測試階段，已逐一完成機械性能，以及各發射管與系統連結等功能驗證。他說明，操雷試射主要是驗證作戰管理系統與前端聲納發現目標後，進行目標解算，再把接戰所需參數傳送至魚雷發射管內的操雷，最後將魚雷發射出去的完整接戰能力，因此操雷試射並不需要6具發射管全部完成驗證，只要其中幾具完成測試即可，這也是各國造船廠普遍採行的作法。

紀東昀認為，海鯤艦目前使用的裝備，都是前參謀總長黃曙光擔任召集人時所選定，相信都是當時選擇的最好的裝備，也是國人對黃曙光當年領導的潛艦小組、海軍海發中心、台船海昌工廠及256戰隊成員的信任，到最後一哩路，相信大家都希望IDS（潛艦國造）計畫能成功。

海鯤艦IPMS要不要換？軍事學者紀東昀認為可待MK-48魚雷交運後驗證。聯合報系資料照
海鯤艦IPMS要不要換？軍事學者紀東昀認為可待MK-48魚雷交運後驗證。聯合報系資料照

海鯤艦 潛艦 魚雷

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