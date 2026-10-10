傳中共民兵船首現台灣東部外海 美國務院批「極具破壞性」

路透報導，中共海上民兵船8月間首度出現在台灣東部海域。美國國務院對此表示，華府持續關切中國在台灣以東區域的行動，中國的舉措高度破壞穩定，敦促北京停止對台灣施壓。

路透檢視安捷航空（Apex Aviation）的報告，今年8月在台灣太平洋沿岸附近發現一艘中國海上民兵船及另外兩艘中國海警船及科研船共同航行。報告將「閩福鼎漁07902」（Minfudingyu 07902）被辨識為一艘兼具中國民兵船功能的漁船，這是首次在這處敏感區域發現這類船隻。

美國國務院一名發言人回應表示，美國持續關切中國在台灣以東區域的行動，中國的舉措具嚴重的破壞性。台灣和平管轄相關海域已超過70年，中國對此海域主張管轄權，只會加劇緊張局勢，並損及中國宣稱追求的和平解決各項議題。

發言人補充說，美國敦促北京停止對台施壓，轉而與台灣民選當局進行有意義的對話。

我國防部指出，中共藉執法與科研名義，包裝侵擾行徑，企圖在非衝突狀態下擴大活動範圍，形塑實質管轄假象，除嚴重破壞國際秩序，並挑戰台灣的海域執法權，國防部會協同海巡適切應處。

海巡署表示，海巡署運用聯合情監偵手段，全天候監控中國艦船在我國周邊海域動態。相關中國船舶活動均位於我國限制水域外，海巡署均全程掌握、適切應處。

大陸外交部與國台辦未回應路透社的置評請求。