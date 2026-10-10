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國慶前夕中共30機艦船台海周邊活動 國軍監控應處

中央社／ 記者吳書緯台北10日電

國慶前夕中共軍機、艦船擾台，國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機21架次，其中13架次逾越中線進入北部、中部及西南空域，以及7艘共艦及2艘公務船，總計中共30機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

國防部昨天指出，自昨天上午8時52分起，陸續偵獲中共19架次戰機出海，其中13架次逾越中線，並配合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」之名，騷擾台灣周邊空、海域，國軍嚴密掌握，適切應處。

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午7時20分至昨天下午5時45分，在台灣海峽空域偵獲中共19架次主、輔戰機、無人機及直升機，其中13架次逾越中線。

國軍另於昨天上午8時10分至昨天中午12時30分，在台灣防空識別區（ADIZ）外的台灣北部空域偵獲中共2架輔戰機。

國防部指出，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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