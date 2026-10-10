國慶前夕中共30機艦船台海周邊活動 國軍監控應處

美國軍機老兵不死的例子，多數人會想到B-52轟炸機或U-2高空偵察機，但KC-135空中加油機比它們更貼切。KC-135在1955年開始出廠，機齡與B-52差不多，數量遠超B-52，至今仍有300多架服役。新一代KC-46加油機表現不如預期，KC-135很可能要撐到2050年後。美國空軍空中機動司令部副司令杜諾荷少將（Gerald Donohue）表示，最後一位KC-135的飛行員，現在還沒有誕生。

2026-10-10 07:31