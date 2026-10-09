國慶前夕不平靜…大陸海警4船分兩路闖金門 海巡海上對峙2小時驅離

雙十國慶前夕，中國海警再度侵擾金門限制水域。海巡署金馬澎分署今天上午偵獲中國海警4艘船分由金門料羅東方及西南方航入限制水域，立即調派巡防艇前推部署，採取「1對1」方式併航近迫應處。儘管金門海域海象不佳，海巡仍頂著風浪持續監控，並以中、英文無線電廣播驅離，中國海警船隊最終於上午11時13分全數駛離限制水域。

海巡署金馬澎分署指出，今天上午9時10分，中國海警「14608」、「14529」、「14607」及「14531」等4艘船，分成兩組，分別從金門料羅東方及西南方航入限制水域。第十二巡防區發現後，立即調派巡防艇前往應處，針對中國海警船採取一對一併航監控，持續以中、英文無線電廣播喊話，要求對方離開我方限制水域。

面對海象不佳，海巡巡防艇仍緊盯中國海警船航行動態，採取近迫應處及驅離作為，阻止船隊進一步深入我方海域。經持續監控與應處，中國海警4艘船於上午11時13分全數航出金門限制水域，這波侵擾歷時約2小時。

海巡署金馬澎分署表示，雙十國慶期間是海域安全維護的重要時刻，也是中國可能運用灰色地帶手段襲擾、進行認知作戰的敏感時期。海巡身處國安第一線，將持續嚴密監控海域動態，並預先部署相關勤務，不因天候、海象或假日而鬆懈。

金馬澎分署強調，國慶維安期間將維持全天候監偵及快速應變能力，遇有中國海警船侵擾，將即時調派巡防艇應處，以具體執法行動維護國家海洋權益、海域秩序及國家主權。