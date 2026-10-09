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國慶前夕共機擾台…19共機配合共艦「聯合戰備警巡」 國軍嚴密應處
雙十國慶前夕，共機再次擾台。國防部表示，共軍今天上午再次出動多批軍機進入我北部、中部及西南空域，配合共艦執行聯合戰備警巡。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握、適切應處。
國防部表示，從上午8時52分起，陸續偵獲中共殲-16、殲-11、蘇愷30、殲轟7、空警500、運8遠干機等各型主、輔戰機及無人機等計19架次出海，其中13架次逾越中線，進入我北部、中部及西南空域，配合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。
這是共軍繼本月6日後，三天內再次發動對台針對性軍事活動，由於時值國慶日前夕，更引軍方重視，國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。
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