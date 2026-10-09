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國軍不是招不到人而已！馬文君揭提前退伍賠償人數暴增逾20倍

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國軍不是招不到人而已！馬文君揭提前退伍賠償人數暴增逾20倍

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
立委馬文君指出，國軍志願役編現比截至今年6月底僅76.62%，多類第一線戰鬥部隊仍未達八成，呼籲國防部正視缺員及留才問題。。聯合報系資料照
立委馬文君指出，國軍志願役編現比截至今年6月底僅76.62%，多類第一線戰鬥部隊仍未達八成，呼籲國防部正視缺員及留才問題。。聯合報系資料照

國軍缺員問題持續受到關注，立委馬文君指出，截至今年6月底，國軍志願役編現比僅76.62%，多類第一線戰鬥部隊仍未達八成。她質疑，招募達成率雖然亮眼，實際招募人數卻連年下降，加上官兵提前退伍人數大增，國防部若不改善勤務負擔、提高待遇，恐影響新式武器到位後的戰力形成。

馬文君表示，立法院預算中心資料顯示，國軍志願役編現比連續3年未達八成，第一線戰鬥部隊缺員問題尤其值得重視。她今年8月就曾指出，2025年志願役招募達成率達117.5%，但實際招募人數卻連年下降，招募目標也從1萬8906人下修至1萬4563人，目標降低後，達成率自然提高，卻不代表部隊缺員已經補足。

她指出，志願役軍士官不適服現役退伍的賠償人數，從2018年的40人增加至2025年的846人，超過20倍。雖然人數較2024年下降，但國防部仍應說明，為什麼官兵寧願賠錢，也要提前離開軍中。

馬文君認為，待遇不合理、勤務過重及人力配置不佳，可能使留營官兵身兼數職、負擔加重，新進人員又因實際服役情況不符期待而退伍，形成缺員、補人、再流失的惡性循環。若不從根本改善，單靠招募政策難以有效解決問題。

她也提醒，第一線戰鬥部隊缺員不只是人事問題，更可能影響整體戰力。新式戰機、自走砲、飛彈及無人機陸續籌獲，操作與維修人員都必須提前培訓；如果部隊人力不足，誰能接受訓練、誰來操作裝備，都將成為國防部必須面對的問題，不能等裝備到位後，才發現人力跟不上。

馬文君強調，國防部除了改善勤務負擔與人力配置，也應落實待遇提升。立法院已三讀修正「軍人待遇條例」，將志願役加給提高至每月3萬元，但她指出，行政院至今仍未編列相關預算。

她質疑，政府一方面投入大量經費採購武器，另一方面卻持續面臨國軍缺員問題，連官兵待遇預算都未落實，如何有效留住人才？她呼籲，改善勤務、提高待遇及留住人才必須同步推動，否則即使採購再多武器，也難以形成完整戰力。

馬文君 國軍 退伍 國防部

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