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雙十前夕台、帛國旗同升嘉義艦 海巡雙艦訪帛還要聯合巡航

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
海巡署嘉義艦舉行台帛聯合升旗典禮。記者廖炳棋／翻攝
海巡署嘉義艦舉行台帛聯合升旗典禮。記者廖炳棋／翻攝

中華民國雙十國慶前夕，台灣與帛琉今天在海巡署「嘉義艦」飛行甲板舉行聯合升旗典禮，兩國國旗同時升起。海巡署表示，「嘉義艦」與今年7月才交船的「澎湖艦」組成敦睦支隊訪問帛琉，後續還將與帛琉執法單位進行聯合巡航，強化雙方海上執法與應變合作。

海巡署艦隊分署表示，帛琉總統惠恕仁伉儷昨天才出席在嘉義艦舉辦的中華民國國慶酒會，今天台帛雙方再於艦上舉行聯合升旗，由我國駐帛琉大使陳剛毅、海巡署副署長許靜芝及帛琉國務部長Gustav N. Aitaro、公共安全局長Curtis Elobt等人出席，另有旅帛僑胞及中央警察大學隨艦實習師生近百人參加。

海巡署去年首度派遣「花蓮艦」與「台北艦」執行遠航訓練暨敦睦任務，今年則由「嘉義艦」及7月21日交船的「澎湖艦」接棒，持續進行遠洋訓練及國際交流。

台灣與帛琉2019年簽署海巡合作協定後，雙方陸續透過聯合巡航、海難搜救演練及人員交流合作。海巡署表示，此次兩艦訪帛除國慶酒會、聯合升旗外，也將與帛琉海上執法單位共同巡航，進一步提升海上執法、搜救及突發事件應處能力。

由左至右分別為海巡署許靜芝副署長、帛琉總統惠恕仁、總統夫人 、大使夫人 、駐帛琉大使陳剛毅。記者廖炳棋／翻攝
由左至右分別為海巡署許靜芝副署長、帛琉總統惠恕仁、總統夫人 、大使夫人 、駐帛琉大使陳剛毅。記者廖炳棋／翻攝

海巡署嘉義艦舉行台帛聯合升旗典禮。記者廖炳棋／翻攝
海巡署嘉義艦舉行台帛聯合升旗典禮。記者廖炳棋／翻攝

海巡 國旗 嘉義

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