戰具人員聲源大集合 陸軍的聲音引人側耳細聽

陸軍司令部別出心裁蒐集主要戰具裝備、人員執行操課任務運作時的聲源，集合成「陸軍的聲音」的短片，讓曾當兵的民眾回味在軍中服役的氣氛。也希望這些聲源能轉化成一種「安心的聲音」，呼籲國人支持陸軍走出營區從事實戰化訓練。

陸軍在國慶前夕發佈「陸軍的聲音」文宣影片，內容蒐羅從營區「起床號」、M1A2T戰車行駛間「引擎與履帶的聲音」、「火砲射擊聲」、「直升機的旋翼聲」、雷霆2000與海馬士「火箭發射的聲音」、還有官兵唱國歌與民眾的喝采掌聲等。

陸軍司令部說，特地將這些聲音製作成影片，希望民眾聽到這些聲音，都能覺得很安心，因為陸軍又出發去守護大家。

陸軍司令部說，過去軍方演訓的聲音時常造成民眾的困擾，隨著陸軍推展實戰化訓練，將戰甲砲車駛出營區，也在各作戰區開闢火砲射擊場，甚至開放讓民眾近距離看到官兵訓練的成果。民眾時常可以聽得與看到陸軍官兵的身影，逐漸讓過去覺得是「困擾」的聲音，成為生活中的一部分，希望這樣的轉變能促成陸軍演訓時的聲音，能變成「安心的聲音」，希望國人繼續支持陸軍走出營區的實戰化訓練。