國軍急需新血！陸軍司令率將領進校園招募 端薪資福利吸青年

少子化下國軍招募人才不易，陸軍司令呂坤修上將雙十連假前赴新竹縣明新科大校園招募，端出薪資福利、營舍改善、在職進修等誘因，並介紹軍官、士官、士兵及ROTC等多元從軍管道，盼吸引大學生投入軍旅、補充國軍新血。

呂坤修偕參謀長陳建義中將、人軍處處長朱庸邦少將、國防部人次室人培處處長盧士承少將等人昨前往明新科大，在國際會議廳舉行國軍招募宣導講座，由陸軍司令親自向學生說明軍旅職涯。

不同於一般招募活動，呂坤修親自上陣，以影片及簡報介紹「嶄新陸軍」建軍備戰成果，並分析從軍對個人生涯規畫的助益，包括軍官、士官、士兵等不同管道，以及儲備軍官訓練團（ROTC）、在職進修補助、薪資與相關福利制度。

「軍人，讓你從專業走向使命，你的能力也可以成為守護家園的力量。」呂坤修表示，軍人的價值在面臨敵人威脅恫嚇時，能站在國家與人民最前線，成為安定力量；台灣民主自由的生活需要有人挺身守護，鼓勵學生透過多元管道加入國軍、發揮專長。

為增加從軍吸引力，現場也播放「興安專案」影片，介紹國軍老舊營舍整建成果，主打打造安全、舒適、溫馨的營舍環境，並說明軍官、士官及士兵薪資待遇。呂坤修指出，國軍近年持續改善營區生活環境、提升待遇，並拓展職涯發展與在職進修管道，希望青年了解相關制度及保家衛國使命後加入國軍。

呂坤修也提及明新科大改制前的明新工專時代，肯定學校傳統，並預祝60周年校慶校運昌隆。宣講結束後，他與明新科大校長呂明峯等人進一步討論全民國防、公餘進修在營專班及ROTC合作，希望深化軍方與校園人才培育合作，吸引更多青年投入國軍。

陸軍司令呂坤修上將雙十連假前赴新竹縣明新科大校園招募，端出薪資福利、營舍改善、在職進修等誘因。圖／明新科大提供