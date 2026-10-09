傳中國民兵船現蹤台灣東部外海 美國務院批北京破壞穩定

中國對台灰色地帶侵擾不斷之際，傳出中共海上民兵船8月間首度出現在台灣東部海域。美國國務院今天回覆中央社記者表示，華府持續關切中國在台灣以東區域的行動，中國的舉措高度破壞穩定，敦促北京停止對台灣施壓。

根據路透社檢視的一份監控報告，今年8月在台灣太平洋沿岸附近發現一艘中國海上民兵船及另外兩艘船隻，這是首次在這處敏感區域發現這類船隻。

據路透社報導，安捷航空（Apex Aviation）的報告將「閩福鼎漁07902」（Minfudingyu 07902）辨識為一艘兼具中國民兵船功能的漁船。該船8月中被發現與一艘中國海警船及一艘科研船共同航行。

對此，美國國務院一名發言人以背景方式回應記者詢問表示，美國持續關切中國在台灣以東區域的行動，中國的舉措高度破壞穩定。

發言人指出，台灣和平管轄相關海域已超過70年，中國對此海域主張管轄權，只會加劇緊張局勢，並損及中國宣稱追求的和平解決各項議題。

發言人還說：「我們敦促北京停止對台施壓，轉而與台灣民選當局進行有意義的對話。」

台灣海巡署稍早表示，運用聯合情監偵手段，全天候監控中國艦船在台灣周邊海域動態。相關中國船舶活動均位於限制水域外，海巡署全程掌握、適切應處。

台灣國防部則回應表示，中共藉執法與科研名義，包裝侵擾行徑，企圖在非衝突狀態下擴大活動範圍，形塑實質管轄假象，不僅嚴重破壞國際秩序，也挑戰台灣的海域執法權，國防部會協同海巡適切應處。