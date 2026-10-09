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學者：中共對台施壓 採「留島不留海」策略
中共海警近來持續在台灣東部海域活動，國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤昨表示，中共目前對台灣周邊及南海主權爭議島礁海域，採「留島不留海」策略，在不引起軍事衝突情況下，逐步壓縮相關島嶼周邊的海域，這點在南海看得最明顯。
有理文化八日舉行「台海防衛兵推入門」新書發表會，邀台、美、日三國頂尖國防戰略專家與軍事學者共同參與兵推，由馬振坤主筆撰寫。
馬振坤指，今年起，中共對台灣周邊海域壓迫，重心從海軍為主的軍事灰區行動，轉移到海警、海巡、科研執法力量的管轄權與管轄海域擴張。
馬振坤說，這些行動不只出現在台灣東部海域，也包括金馬外島的禁止、限制水域及東沙島、南沙太平島水域。今年六月中共也以日本、菲律賓海域劃界為由，赴台灣東部海域執法，這是中共對台海壓迫一環。
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