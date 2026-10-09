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賴總統：強化防衛 台海穩定攸關第一島鏈

聯合報／ 記者張文馨／台北報導
賴清德總統（右二）8日接見美國聯邦參議員班奈特（Michael Bennet）（左二）。 圖／總統府提供
賴清德總統（右二）8日接見美國聯邦參議員班奈特（Michael Bennet）（左二）。 圖／總統府提供

賴清德總統昨上午接連接見美國聯邦眾議院「預算委員會」民主黨首席議員博伊爾及美國聯邦參議員班奈特訪問團。他數度強調，台海和平穩定攸關第一島鏈印太區域穩定與發展，台灣有決心強化自我防衛能力，持續增加國防投資，期待台美攜手打造無人機非紅供應鏈，深化太空及產業合作，共同打造更和平、安全、繁榮的印太區域。

賴總統感謝班奈特長期堅定支持台灣，共同致函支持台灣增加國防投資，推動第一島鏈嚇阻法案及台灣六項保證法案，將美國對台灣的重要承諾制度化。

賴總統表示，台灣有決心強化自我防衛能力，以實力捍衛和平；不僅整體國防預算今年已達到ＧＤＰ百分之三點二；明年占百分之三點九，預計二○三○年前能達百分之五；除增加預算，更重要的是改變台灣的防衛方式，台灣正正積極導入人工智慧、無人載具、太空科技，以及新的通訊與指揮系統，加快國防科技創新的速度，建立更智慧、更分散，也更具韌性的防衛體系，達到不對稱作戰目標。

班奈特則說，訪台期間清楚了解到台灣面臨的威脅，台灣各界領袖致力捍衛民主的共同承諾，更超越政治的分歧；他肯定立法院通過二百四十億美元軍購特別預算，及超過七十億美元建置無人載具系統。

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