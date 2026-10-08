路透曝大陸民兵船現蹤台灣東部外海 海巡：相關船舶在限制水域外

前總統蔡英文應邀訪美，8日出席史丹佛大學「Stanford DEFCON 2026 科技與國家安全研討會」發表演說，蔡英文表示，台灣每天都面對網路攻擊、認知作戰、資訊操弄、經濟脅迫，以及企圖侵害關鍵基礎設施的行動。對台灣來說，維持和平不能只準備因應一場大規模的軍事衝突。必須維持自己的信心與行動自由；也要繼續強化自我防衛的能力，以因應嚇阻失敗的可能。她也強調，跟台灣有更深入的合作，不只是在幫助台灣提升自己的安全，也是在讓印太地區更穩定，讓民主國家整體更有韌性。

2026-10-08 09:09