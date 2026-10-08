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路透曝大陸民兵船現蹤台灣東部外海 海巡：相關船舶在限制水域外

中央社／ 台北8日電

針對路透社報導，中國海上民兵船今年8月首次現蹤台灣東部外海。海巡署今天表示，全天候監控中國艦船在台灣周邊海域動態，相關中國船舶活動均位於限制水域外。

根據路透社檢視的一份監控報告，今年8月在台灣太平洋沿岸附近發現一艘中國海上民兵船及另外兩艘船隻，這是首次在這處敏感區域發現這類船隻。

路透社報導，安捷航空（Apex Aviation）的報告將「閩福鼎漁07902」（Minfudingyu 07902）辨識為一艘兼具中國民兵船功能的漁船。該船8月中被發現與一艘中國海警船及一艘科研船共同航行。

根據路透社報導，兩名聽取相關簡報的台灣高層官員表示，台灣已證實「閩福鼎漁」、海警船「2502」以及科研船「向陽紅3號」8月中在台灣附近。

對此，海巡署表示，海巡署運用聯合情監偵手段，全天候監控中國艦船在我國周邊海域動態。相關中國船舶活動均位於我國限制水域外，海巡署均全程掌握、適切應處。

海巡 路透 海巡署

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