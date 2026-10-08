聽新聞
0:00 / 0:00
路透揭巡邏發現大陸海上民兵船首次現蹤台灣東部外海 分析人士這樣看
根據路透社檢視的一份監控報告，今年8月在台灣太平洋沿岸附近發現一艘中國海上民兵船及另外兩艘船隻，這是首次在這處敏感區域發現這類船隻。
路透社報導，安捷航空（Apex Aviation）的報告將「閩福鼎漁07902」（Minfudingyu 07902）辨識為一艘兼具中國民兵船功能的漁船。該船8月中被發現與一艘中國海警船及一艘科研船共同航行。
在詢及安捷航空相關報告時，台灣國防部給路透社的聲明表示，中國「以執法和科研為掩護進行騷擾，企圖在非衝突情況下擴大行動範圍，以製造實質管轄權的假象」。
台灣國防部指出，這類行動破壞國際秩序並挑戰台灣海洋權益；國防部並補充，國軍正與包括海巡署在內的其他單位合作，運用偵察工具追蹤中國活動。
中國的國台辦和國防部未回應路透社的置評請求。
兩名聽取相關簡報的台灣高層官員表示，台灣已證實「閩福鼎漁」、海警船「2502」以及科研船「向陽紅3號」8月中在台灣附近。
路透社報導，中國海上民兵船的做法可追溯至1950年代，較常出現在南海衝突熱點，往往由漁船組成，船員接受訓練與支援，以在爭議水域作業，通常與海警船共同行動。
分析人士表示，這支船隊有助北京主張海洋權益，同時維持民用船隻的表象。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。