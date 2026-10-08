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國安會諮委劉得金獲殊榮 入選美國防大學國際學人名人堂

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國安會諮委劉得金。聯合報系資料照
國安會諮委劉得金。聯合報系資料照

國家安全會議諮詢委員劉得金獲選進入美國國防大學（NDU）國際學人名人堂，本（10）月26日將前往美國華府接受表揚。

公開情報指出，美國國防大學國際學人名人堂（International Fellows Hall of Fame，簡稱 IHOF）是由該校的國際學生管理辦公室（ISMO）於 1999 年建立的榮譽機制。核心宗旨是表彰與紀念該校的優秀國際畢業生，透過自身功績與傑出表現，晉升至其本國軍隊、政府或跨國組織的最高領導職位。

入選儀式將於今年10月21日在華盛頓特區的萊斯利·J·麥克奈爾堡（Fort Lesley J. McNair）舉行，將由美國國防大學校長或代表，親頒名人堂的榮譽狀以及專屬紀念座。劉得金個人肖像照會永久懸掛展示在華盛頓特區NDU馬歇爾廳的名人堂專區中。

劉得金具備美國國防大學武裝部隊工業學院碩士學歷，現職是國安會諮委，位階等同部長，對我國當前推動「台灣之盾」等重要防衛政策有影響力。劉得金是台灣首位獲選NDU傑出校友的台灣部長級官員。

國安會 劉得金 國防大學

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