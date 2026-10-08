「台海兵推入門」新書出版 學者：期望成為社會持續兵推動能

台北政經學院基金會去年六月舉辦「台海防衛兵推」，國防大學教授馬振坤根據兵推總結報告，結合兵推相關決策分析等理論知識，推出「台海防衛兵推入門」新書，戰略學者黃介正指出，兵推應該不斷反覆推演，希望這本書能成為未來持續兵推的動能。

台北政經學院基金會等單位去年六月主辦「台海防衛兵推」，邀集美、日、台退役將領、軍事專家及戰略學者，針對灰色地帶壓迫、司法隔離等中共四大攻台想定進行兵棋推演。

兵推參與者之一的國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤，根據兵推總結報告，出版「台海防衛兵推入門」，今天舉行新書發表會，台北政經學院基金會董事長黃煌雄、中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正、和平與安全中心執行長浦澤春、國防安全研究院董事長霍守業等人出席。

馬振坤表示，去年舉辦的台海防衛兵推，除活動本身設計縝密、參與者具代表性之外，落幕後更在媒體引發長達一個多月的報導與高熱度討論，民間兵推能獲得如此持續且高度的關注，相當罕見。

他提到，年輕世代對於台海防衛的關注度越來越高，且相關社團也會舉辦兵推，甚至網路上也有相關的遊戲，不過相關的網路訊息容易流於碎片化、去脈絡化，使得一般社會大眾所接收的訊息並不完整，因此他認為可以將當前台灣最重要的「台海防衛作戰」，結合學術領域中，關於兵推決策分析工具的理論概念架構，編寫成較通俗化的教科書，使年輕世代對於台海防衛及兵推理論，能獲得完整、系統性的知識。

黃介正指出，兵推牽涉到軍事用兵，若沒有數據、武器參數、過去演習部署的位置及課目，兵推就可能演變成憑空想像。尤其環境、情勢以及武器載台的功能都是不停變化的，因此最重要是應該要反覆推演。

此外，最完整的兵推應是一組想定分別由現職官員、曾任同樣職務但已離開公職者、學者專家進行三個層次推演，更重要是紅藍對調角色的「反推演」。因此推演應該不斷去做，也盼藉由這本書的出版成為社會大眾的支點，持續成為未來兵推的動能。

黃介正進一步提到，台灣的產業發展戰略、未來五年、十年的科技發展戰略需不需要兵推？其實連貿易戰都可以推演白宮最可能或最壞的狀況，不過完整的兵推需要龐大的資料庫、資金和資源，真正應該由國安單位來整合，否則在台灣想要比照日韓由民間企業長期投入，根本是不可能的事情。