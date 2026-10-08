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海巡國慶首秀無人機艇 管碧玲曝海空一體3大轉型

中央社／ 高雄8日電

海委會主委管碧玲今天表示，海巡署將推動全新造艦、升級情監偵系統及導入無人載具等3大轉型。其中JUMP 20無人機及MARTAC T-24無人艇將於今年國慶展演首度亮相。

管碧玲昨天陪同國家安全會議秘書長吳釗燮，視導海巡科技裝備及國慶展演整備情形。海巡署指出，今年為海巡成立以來最大規模國慶參演，配合大會「韌性與團結」精神，將出動2艘突擊艇、1艘MARTAC無人艇、1架JUMP 20無人機，以及機動雷達車、紅外線熱影像車等裝備，呈現國安、治安、平安3大主題梯隊。

針對海巡署下一階段轉型，管碧玲說明，未來將推動全新造艦計畫、全面升級情監偵系統並導入AI輔助決策，以及導入無人載具等3大專案，打造「海空一體，精銳海巡」。

管碧玲指出，國慶將首度公開亮相的JUMP 20無人機具備高空偵監能力，最高飛行高度達1萬7000公尺，可在犯罪集團不易察覺情況下執行監控，對查緝大型販毒等案件具重要助益，展現科技裝備在海域執法應用價值。

海委會副主委兼海巡署長張忠龍表示，JUMP 20無人機及MARTAC T-24無人艇主要用於長距離偵搜及遠距救護。透過海空無人載具相互搭配，可有效延伸海巡勤務範圍，建構三維立體聯合情監偵能力。

此外，海委會將於14日在台北國際會議中心舉辦「2026海線安全國際會議」。預計邀請美國海軍退役上將布萊爾（Dennis C. Blair）、日本退役上將武居智久，及英國皇家海軍退役中將波茨（Duncan Potts）等專家，針對灰色地帶襲擾、海上脅迫威脅及韌性整備等議題分享經驗。

國慶 海巡 管碧玲

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