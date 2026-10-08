酈英傑：140億美元對台軍售遲早會批准 延宕對美沒益處

川習白宮會談落幕，兩人預計年底還會有2次會晤，美國對台軍售議題備受關注。前AIT處長酈英傑接受中央社記者訪問表示，他認為尚待批准的140億美元對台軍售遲早會獲得批准，希望美國總統川普意識到，繼續延宕對美國利益並無幫助。

酈英傑（Brent Christensen）、前美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）和美國退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）7日出席華府智庫全球台灣研究中心（GTI）年會的爐邊對談，討論美台政策。

對於美國總統川普（Donald Trump）和中國國家主席習近平頻頻會晤，酈英傑會後接受記者訪問表示，兩人維持對話也許是一件好事。

川習5月在北京舉行峰會後，習近平接著9月底訪問華府，和川普在白宮舉行雙邊會，兩人預計今年底還會再有2次會晤。

曾於2018年至2021年擔任AIT處長的酈英傑表示，他沒有內幕消息可以確認對台軍售延遲是否在習近平9月訪問華府期間有被討論過，但他希望川普能意識到，「繼續延宕這筆軍售對美國的利益並無幫助」。

針對尚待川普政府批准的140億美元對台軍售案，酈英傑認為，「遲早會獲得批准」。以往也曾發生過對台軍售案因美中外交時程而遭到延遲的情況。

現為美國楊百翰大學（Brigham Young University）政治學系兼任教授的酈英傑指出，這項軍售案獲得批准至關重要，以展現美國對台持續的支持，「對台軍售就是美國支持台灣自我防衛的重要訊號」。

此外，羅森伯格在爐邊對談中表示，維持台海穩定長期以來是美國政策的核心要素。

羅森伯格認為，美國需要將對台政策根植於「確保一個強大、有自信且繁榮的台灣」。一個強大、有自信且繁榮的台灣，不應被視為對中華人民共和國的威脅，「這無關中國」，而是關乎美台夥伴關係的價值。

她也相信，一個強大、有自信且繁榮的台灣，從其自身角度而言，將處於更好的位置來維護兩岸和平穩定，「這也符合美國利益」。