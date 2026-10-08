史丹佛演說 蔡英文：維持和平不能只準備因應一場大規模軍事衝突

前總統蔡英文應邀訪美，8日出席史丹佛大學「Stanford DEFCON 2026 科技與國家安全研討會」發表演說，蔡英文表示，台灣每天都面對網路攻擊、認知作戰、資訊操弄、經濟脅迫，以及企圖侵害關鍵基礎設施的行動。對台灣來說，維持和平不能只準備因應一場大規模的軍事衝突。必須維持自己的信心與行動自由；也要繼續強化自我防衛的能力，以因應嚇阻失敗的可能。她也強調，跟台灣有更深入的合作，不只是在幫助台灣提升自己的安全，也是在讓印太地區更穩定，讓民主國家整體更有韌性。

蔡英文以「共同構建安全：台灣在全球穩定中的角色」為題發表演說。蔡英文指出，科技與國家安全已經密不可分；而經濟韌性，也取決於供應鏈、產業能力，以及能否取得關鍵科技。許多過去主要由政府處理的問題，現在都需要產業界、研究人員、投資人以及公民社會更廣泛的共同參與。換句話說，在一個軍事力量、科技、經濟安全與民主韌性交互影響的印太地區，我們要如何維持和平，是今天擺在我們面前最重要的問題之一。

蔡英文說，今天的安全環境，跟幾年前相比，已經非常不同。俄羅斯入侵烏克蘭提醒了我們，即使在各國經濟高度相互依存的世界，大規模戰爭仍然可能發生。近期的衝突也讓我們看到，先進武器消耗的速度可以非常快，但要補充這些武器，卻需要更長的時間。

蔡英文說，同一時間，科技也正在改變安全競爭的本質。人工智慧、自主系統、無人機、網路能力以及通訊科技，都以非常快的速度發展，而傳統的政府決策和採購程序往往很難跟上。

蔡英文指出，對民主國家來說，決心、資源以及健全的戰略仍然不可或缺。但光有這些，已經不夠。安全越來越取決於，我們能不能把這些承諾轉化成真正的能力，以及我們能多快做到這件事。

「而對台灣來說，這項挑戰尤其迫切。」蔡英文說，我們每天都面對網路攻擊、認知作戰、資訊操弄、經濟脅迫，以及企圖侵害關鍵基礎設施的行動。中國的軍機與軍艦也經常在台灣周邊活動，海警以及其他形式的行動，在我們周邊海域也變得越來越頻繁。

蔡英文說，這些活動往往刻意避免升高到公開衝突的程度。灰色地帶行動的目的，就是增加我們的成本、測試我們的反應，並且逐步改變台灣周邊的安全環境，同時避免承擔公開對抗所帶來的政治與軍事後果。因此，對台灣來說，維持和平不能只準備因應一場大規模的軍事衝突。我們必須持續回應這些壓力，同時維持自己的信心與行動自由；另一方面，也要繼續強化自我防衛的能力，以因應嚇阻失敗的可能。

蔡英文表示，除此之外，這也牽涉到更大的區域層次。台灣海峽是全世界最重要的貿易與能源運輸航道之一，而台灣也深度融入全球科技與製造網絡。一旦發生嚴重的中斷，影響將會遍及整個印太地區，甚至延伸到更遠的地方。

蔡英文也提到，今天，很多國際新聞談到台灣時，還是把台灣看成一個有安全風險，或是一個需要其他國家幫忙的地方。但這只看到了一部分。

蔡英文說，我們是少數有能力真正增加製造產能、幫忙解決供應問題的民主國家，而不只是需要安全支援的國家。大家最熟悉的例子，就是半導體。但台灣的重要性，其實不只在晶片本身。例如，美國現在擁有全球大約四分之三的 AI 運算能力，而這些系統使用的先進晶片，幾乎都由台灣企業製造。使用這些晶片的 AI 伺服器，也有大約九成是台灣企業生產的。

她指出，換句話說，今天 AI 的發展，很大一部分建立在台灣的製造能力上。而台灣的角色，也不只是在半導體。AI 要真正運作，背後還需要很多東西，包括製造設備和材料、伺服器、通訊設備、散熱和電力系統，以及各種關鍵零組件。這些領域，都有台灣企業深度參與。

蔡英文說，衛星也是一個例子。這個產業正在快速成長，而衛星和通訊系統需要的射頻晶片、電路板，台灣企業本來就是重要的供應者。而這些技術，也直接跟安全有關。因為今天很多科技，很難再清楚分成「民用」或「軍用」。但是，再先進的科技，如果做不出足夠的數量，不能很快調整，也不能在需要的時候交付，就很難真正發揮作用。現在的武器系統，可能幾個月就有很大的變化。而快速調整、快速生產，正是台灣產業幾十年來累積的能力。

蔡英文說，我們真正要做的，是建立一個彼此合作的網絡。每個民主國家都把自己最擅長的能力放進來，減少對單一來源的過度依賴，也確保在供應鏈中斷、或安全情勢改變的時候，我們還有能力一起回應。

蔡英文說，而在某些領域，要讓這個網絡真正運作，台灣是不可或缺的一環。以無人機為例。目前已經有超過兩百家台灣企業投入這個產業。無人機需要的控制器、馬達、攝影機和各種電子零組件，很多都是台灣原本就很擅長、也有能力大量生產的產品。

蔡英文表示，台灣位在第一島鏈的中心，同時也是全球科技產業非常重要的一員。我們的地理位置、民主制度、科技能力和產業實力放在一起，讓台灣扮演一個很難被取代的角色。

蔡英文強調，一個安全、有韌性的台灣，有助於維持印太地區的穩定。台灣的科技和產業能力，也能讓全球供應鏈更安全、更可靠。台灣長期受益於國際體系。今天，我們有能力，也有責任，為這個體系做出更多貢獻。現在，很多民主國家都在重新建立自己的製造能力。這不是任何一個國家可以單獨完成的事情，必須一起做。而台灣，也應該是這個過程的一部分。

蔡英文說，全世界沒有太多民主國家，能夠提供台灣擁有的這些能力。有些領域，甚至很難找到替代者。她強調，所以，跟台灣有更深入的合作，不只是在幫助台灣提升自己的安全，也是在讓印太地區更穩定，讓民主國家整體更有韌性。

前總統蔡英文8日出席史丹佛大學「Stanford DEFCON 2026 科技與國家安全研討會」發表演說。圖／蔡英文辦公室提供