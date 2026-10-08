北韓罕見批對台軍售 警告美國應三思

北韓七日罕見就台海議題警告美國，批評美國持續軍售台灣及提供軍事支持，升高台海緊張局勢，並要美國審慎思考，是否真要為了台灣與中國大陸正面對抗，以及能否承受相關後果。

北韓官媒朝中社七日引述北韓國際事務分析家金明哲的說法，批評美國對台政策正在破壞區域和平與穩定。

金明哲稱，美國「應該三思，是否已準備好為了台灣安全，與中華人民共和國強大的國力正面對抗，以及是否有能力承受其後果」。

金明哲在題為「美國正在輕舉妄動」一文中指出，「台海和平穩定」是美國及其盟友在國際舞台上常提到之字句。但美國打著「反對單方面改變台海現狀」的招牌，有系統地破壞地區穩定、持續惡化局勢。文中也批評美國把對台軍售包裝成是為了「台海和平」。

台灣二○一九年向美國採購六十六架全Ｆ-十六戰機，首批二架已於二日飛抵台灣。

路透指出，北韓上述言論顯示在台灣問題上的立場正更加接近中國大陸。近年來，北韓與大陸及俄羅斯的關係均有所加強，引發美國及其在亞洲與西方盟友對區域安全的關切。

北韓領導人金正恩六月於平壤與大陸國家主席習近平舉行峰會時表示，北韓全面支持「一個中國」原則。習近平則表示，將與北韓加強外交、執法、軍事等領域交流。

美國總統川普重返白宮以來，不只一次表達有意與金正恩會面，且稱兩人關係融洽。南華早報上月曾引述消息人士報導，中方希望促成川金會面，因為北京可將北韓視為對美國交涉時的一項籌碼。

與此同時，金正恩七日也在俄國總統普亭生日之際致賀電，承諾北韓將繼續支持俄羅斯及其戰爭行動，並持續在兩國「全面戰略夥伴關係」架構下擴大合作。

金正恩表示，他深信俄國為捍衛主權、安全利益及領土完整所進行的「神聖正義之戰」最終將取得勝利。這封賀電並未直接提及俄烏戰爭。

根據烏克蘭與南韓估計，二○二四年以來，北韓已派遣約一萬四千至一萬五千名軍人支援俄國在烏克蘭的戰事。自普亭與金正恩二○二四年六月簽署共同防禦條約以來，雙方軍事與政治關係迅速升溫。