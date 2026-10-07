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海巡署接裝首批V-BAT無人機 宣示海空一體政策上路
V-BAT無人機，今已接裝，並在台北港接受考察。
海軍遠鴞專案也採購同款機型。
管碧玲今天在臉書貼文表示，昨天國慶預演之後，海巡署參與展演的Jump-20無人機與MARTAC的T -24無人艇，首度亮相，引起很多關心。今天她也親自到台北港，教閱了雙十節海巡參與展演的隊伍。
管碧玲說，除了J-20無人機，海巡署採購的
V-BAT無人機，第1批也已經抵達，今天特別邀請國安會吳釗燮一起考察海、空無人載具的性能。
她說，V-BAT無人機與Martac「T-24」未來將雙雙加入服勤行列。海巡署下階段「海空一體，精銳海巡」的大轉型陸續上路，這個計劃有三大部分，包括：下階段造艦計劃，情監偵系統全面升級，海空無人載具結合AI導入。今天接受考察的就是計劃的第三個部分。
V-BAT是由美國 Shield AI 開發生產的垂直起降（VTOL）監偵無人機，搭載光學/紅外線（EO/IR）酬載，續航力可達12至13小時以上。
V-BAT無人機，今已接裝，並在台北港接受考察。圖/取自管碧玲臉書網頁
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