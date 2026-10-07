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國慶展演整備 管碧玲台北港視導海巡預演

中央社／ 台北7日電

國慶大會將至，海巡署表示，海洋委員會主委管碧玲今天親赴台北港海巡基地視導海巡國慶展演隊伍預演，首度公開亮相海空無人載具成焦點，展現捍衛藍色國土韌性。

海委會海巡署今晚發布新聞稿表示，管碧玲和海巡署長張忠龍下午一起陪同國家安全會議秘書長吳釗燮親赴台北港海巡基地視導海巡科技裝備，現場聽取廠商介紹水面無人載具MARTAC T-24及無人機V-BAT各項性能及操作，也檢視廠商以訓練機展示。此外，也親身體驗海巡數位航行智慧模擬教室的操船模擬機，瞭解海巡如何培養優秀操船技藝。

海巡署說，為迎接10日將登場的國慶大會，管碧玲也在台北港海巡基地親自視導海巡國慶展演隊伍預演，全面展現海巡捍衛藍色國土的堅定韌性。

本次國慶展演規劃緊扣國慶大會核心精神「韌性與團結」，海巡署表示，總計將派出2艘突擊艇、1艘MARTAC無人艇、1架JUMP 20無人機及機動雷達車、紅外線熱影像車等新式裝備，創新打造「國安、治安、平安」三大主題梯隊。

其中，特勤突擊艇象徵寸土不讓的藍色國土捍衛者；雷達與熱影像車組成的方陣代表海域治安執法者；無人機艇與救援車隊則展現隨時馳援的「海上活動守護者」能量。

管碧玲表示，高度肯定海巡部隊精實的整備與訓練情形，由衷感謝大家所投入的心力，並特別叮囑展演期間務必注意人員與裝備的操作安全，以圓滿達成國慶任務；並期許海巡團隊持續以專業精進、團結一心的精神，成為捍衛海疆、堅定執法及堅守人道的英勇部隊。

海巡署強調，本次國慶展演最受矚目的焦點，為海巡署首度公開亮相的海空無人載具，包含由國家中山科學研究院合作委商製造的高性能無人艇，以及具備長航程、全天候情監偵能量的JUMP 20垂直起降無人機系統。

海巡署說，先進無人載具的陸續入列，象徵海事執法與防衛體系邁入智慧化新世代，未來將常態化投入台灣周邊海域執勤，與巡防艦艇形成協同打擊與情監偵網絡，構築全天候、無死角的海上防線。

管碧玲 國慶 海巡

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