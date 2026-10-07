前美副助卿籲台投資多用途無人船 應對中國灰帶脅迫

前美國國務院副助理國務卿芮斯尼克今天表示，台灣所採購的無人船多用於一次性使用的自殺無人艇，但中國持續透過海上灰色地帶脅迫消耗台灣，特別是寶貴的艦艇兵人力，呼籲台灣應採購多用途自主無人船，應對中國灰帶壓力。

外貿協會下午舉辦「2026全球防衛新局：航太暨國防產業戰略論壇」，邀請美國國防廠商薩羅尼克科技（Saronic Technologies）全球政策與國防合作資深主任芮斯尼克（Mira Resnick）發表主題演講。

曾擔任國務院政軍局副助理國務卿的芮斯尼克表示，她擔任副助卿的時候，在對台事務方面就讓軍售的運作機制高於預期，3年前她在美國聯邦眾議院軍事委員會提到，台灣需要優先考慮具致命性、機動性、分散式、韌性和具成本效益的武器，而台灣現在要採購20萬餘套的無人載具，但只有約1300套是無人艇，且是一次性使用的自殺無人艇，這只有在戰爭爆發才有用。

芮斯尼克以台灣國防部10月1日發布的中共解放軍動態為例，9月30日共計23架次共機、14艘中共艦艇在台灣周邊活動，而這只是普通的一天，再加上抽砂船、民兵船活動，及中國海警船在金門、馬祖出沒等，目的就是消耗台灣的精力，卻讓台灣找不到開戰的理由。

芮斯尼克說明，灰色地帶脅迫已是中國主要手段，因為比全面入侵的成本低，台灣目前依靠軍艦和海巡署艦艇承受這種壓力，1艘巡邏艦監控民兵船1小時，就意味消耗1小時的燃料，以及最稀缺的資源「艦艇兵」，台灣正在將最寶貴的資源投入最輕鬆的任務。

對於替代方案，芮斯尼克指出，多用途自主無人船（multi-mission autonomous surface vessels），可以做到自殺無人艇無法辦到的任務，多用途自主無人船能返航，可以監控、護航、中繼通訊等，由於模組化設計能酬載不同任務性質的裝備，讓艦艇上的官兵得以喘息，投入關鍵任務的執行。

至於無人船的自主性（Autonomy）是否重要，芮斯尼克抱持肯定態度，她提出2點關鍵，第1是通訊，中國投入大量資源在電子戰和反太空能力，若無人艇完全受制於通訊鏈路，一旦斷鏈將失去戰力，所以無人船應該要利用人工智慧進行自主作戰。

芮斯尼克說明，第2則是「算數」問題，對於台灣甚至比第1點更重要，因為使用遠端遙控的無人船不能節省人力，只是把人力移到岸上而已，如果有1300艘無人船，就要上千位訓練有素的操作人員，真正的自主性應該是1名操作員能同時監督多艘無人船的運作。

芮斯尼克表示，對自主無人船航行的考驗，只有在真實的極端情況展現，例如遇到異常的雷達迴波、漁網和極端海況，因此呼籲台灣政府對包括薩羅尼克科技在內，有意參與競標的廠商，都採取實際的測試。

至於在地化，芮斯尼克說明，美國廠商向台灣出售完整的無人船並不正確，正確的架構是整合台灣感測器、指管系統，並具備在地維保能力，才能實現共同生產，也讓台灣朝著自主作戰體系發展，兼顧速度與主權。

芮斯尼克回憶，她3年前在美國國會提到，美國與台灣的安全合作不僅關乎系統，更關乎戰略，這點至今適用，台灣現在也做出戰略決定，投入無人防衛，但是只靠自殺無人艇組成的無人防衛，不算是真正的防衛，只是讓台灣的艦艇和水兵承受日常的壓力，台灣需要建造更多能回港與再次出航的無人船，解放軍不會等待台灣的採購週期。