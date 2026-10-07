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海巡無人艇、JUMP20國慶首亮相 未來常態投入台海情監偵

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
國安會秘書長吳釗燮在海委會主委管碧玲、海巡署長張忠龍陪同下，前往台北港海巡基地視導無人機、無人艇。記者廖炳棋／翻攝
國安會秘書長吳釗燮在海委會主委管碧玲、海巡署長張忠龍陪同下，前往台北港海巡基地視導無人機、無人艇。記者廖炳棋／翻攝

海巡署海空無人載具將在今年國慶大會首度公開亮相。國安會秘書長吳釗燮今天在海委會主委管碧玲、海巡署長張忠龍陪同下，前往台北港海巡基地視導科技裝備及國慶展演整備；海巡署表示，未來無人艇、無人機將常態投入台灣周邊海域勤務，與巡防艦艇共同執行情監偵及相關任務。

吳釗燮一行今天下午視察水面無人載具MARTAC T-24及V-BAT無人機，由廠商說明性能並展示訓練機，也實際體驗海巡數位航行智慧模擬教室的操船模擬設備。

海巡今年國慶展演以「國安、治安、平安」為主題，共派出2艘特勤突擊艇、1艘MARTAC無人艇、1架JUMP 20垂直起降無人機，以及機動雷達車、紅外線熱影像車等裝備。

其中最受矚目的是首次公開亮相的海空無人載具。海巡署指出，高性能無人艇由中科院合作委商製造，JUMP 20則具有長航程及全天候情監偵能力；未來相關無人載具陸續成軍後，將與海巡艦艇搭配，擴大海域監控及應處範圍。

管碧玲今天也視導國慶展演預演，要求展演期間注意人員及裝備操作安全。海巡署表示，未來將持續推進無人載具、科技監偵及平戰轉換等能力，提升海上執法及海疆防衛韌性。

國安會秘書長吳釗燮在海委會主委管碧玲、海巡署長張忠龍陪同下，前往台北港海巡基地視導無人機、無人艇。記者廖炳棋／翻攝
國安會秘書長吳釗燮在海委會主委管碧玲、海巡署長張忠龍陪同下，前往台北港海巡基地視導無人機、無人艇。記者廖炳棋／翻攝

國安會秘書長吳釗燮在海委會主委管碧玲、海巡署長張忠龍陪同下，前往台北港海巡基地視導無人機、無人艇。記者廖炳棋／翻攝
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國安會秘書長吳釗燮在海委會主委管碧玲、海巡署長張忠龍陪同下，前往台北港海巡基地視導無人機、無人艇。記者廖炳棋／翻攝
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