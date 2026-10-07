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投入義務役並加領戰鬥部隊加給 國軍主戰部隊編現比仍不到8成

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
國軍志願役人力編現比仍僅76.62%，眾多支領戰鬥部隊加給者的第1類型主戰部隊，編現比仍不及8成。圖／聯合報系資料照
國軍志願役人力編現比仍僅76.62%，眾多支領戰鬥部隊加給者的第1類型主戰部隊，編現比仍不及8成。圖／聯合報系資料照

立法院預算中心發布2026年度中央政府總預算追加預算案評估，內容表示，截至2026年6月底，國軍志願役人力編現比仍僅76.62%，眾多支領戰鬥部隊加給者的第1類型主戰部隊，編現比仍不及8成。不利新式武器裝備籌獲後，專業操作人力的培訓與長留久用。

今年6月底止編現比不及8成的第1類型主戰部隊包括：陸軍步兵部隊、機步部隊、特戰部隊(含狙擊)、砲兵部隊、戰車部隊、反甲部隊、守備部隊。海軍陸戰隊步兵營、戰車營、砲兵營各連及守備中隊、運輸車中隊、砲車中隊、防備連、兩棲偵搜大隊及其所屬。海軍飛彈連、各艦隊部隊、戰術偵搜大隊、海鋒大隊。空軍防空曁飛彈部隊。憲兵202指揮部。

評估報告表示，國防部為因應防衛作戰兵力需求，雖於2022年12月29日公告，民國94年次以後出生的役男自2024年起回復徵集服常備兵現役，為期1年，但依行政院核定「強化全民國防兵力結構調整方案」說明資料指出，未來國軍兵力結構組成，將以志願役與義務役雙軌併行的戰力組成，而志願役維持現行規模，如有必要可再增加員額，擔任國軍主要作戰任務。

報告認為，國防部說法顯示國軍志願役人力仍為作戰部隊構成主力，規模需求亦不因恢復義務役徵集而有所降低。

但報告表示，截至2026年6月底國軍志願役人力編現比仍僅76.62%，且仍有眾多支領戰鬥部隊加給者的第1類型部隊，編現比不及8成，恐仍不利新式武器裝備籌獲後，專業操作人力之培訓與長留久用。

報告說，國防部鑑其2026年度志願役人力招募有所增長，且行政院同意自2026年7月1日增加第3類型戰鬥部隊加給，前往戰鬥部隊服役的義務役官兵亦得比照志願役人員支領，導致原編軍職人員專業加給、志願役勤務加給、戰鬥部隊加給、各類人員健保及軍保等經費不足，因此就「軍事人員」業務計畫項下「各項加給」及「各類人員保險及作業」等分支計畫分別提出追加，雖尚符合預算法第79條第3款規定，但鑑於國軍志願役人力編現比及第一類型戰鬥部隊編現比偏低問題存在已久，國防部於辦理追加預算之際，亦應善用相關誘因妥謀提升招募成效並提高官兵留營意願的對策。

義務役 國軍 追加預算

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