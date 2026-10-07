36億變105億！救難艦每艘暴增69億　馬文君追問「到底買到什麼？」

海軍「新型救難艦後續艦」預算暴增引發立委馬文君質疑。馬文君今天表示，海軍規畫自2027年至2034年編列211億6151萬餘元，籌建2艘救難艦後續艦，平均每艘105.81億元，是首艦36.58億元的近3倍，兩艘預算合計更暴增近140億元；她要求國防部說清楚，每艘多出的69億元到底買到什麼？

馬文君說，她昨天質詢行政院長卓榮泰、國防部長顧立雄，提出海軍「新型救難艦後續艦」預算浮編問題，顧立雄在質詢中卻反過來說這樣的質詢方式「不公平」。她質疑，預算是國防部編的，數字就列在預算書裡，立委看到不合理的增幅，要求政府說明，哪裡不公平？

她指出，首艦新型救難艦「大武艦」當年全案計畫經費36.58億元，當時立法院就要求，國軍不能花了大錢，只造一艘大型拖船，必須納入真正的水下救援能力。後來首艦確實配備100公尺潛水鐘、500公尺水下遙控載具（ROV）。

馬文君表示，如今大武艦已服役，也已有水下救難設備，但後續艦籌建2艘就多花約140億元，究竟新增哪些能力？她要求國防部說明船體加大多少、拖帶能力提升多少，潛水鐘與ROV的作業深度是否提升，以及新增哪些救援設備，備料與維保費用又增加多少。

她強調，每一項新增能力、每一筆增加的費用，都應交代清楚，不能把預算拉高近3倍，卻連差額花在哪裡都說不清楚，就要立法院照單全收。

馬文君也指出，過去提高預算的一項重要理由，就是沒有人來投標。但沒人投標，政府就應檢討規格、成本估算與招標條件。她質疑，難道只要不斷加錢，直到有人願意承接，這筆預算就算合理？

卓榮泰表示，將請顧立雄針對新造艦的配備、維護條件詳細說明。馬文君表示，既然如此，國防部就應拿出首艦與後續艦的規格、成本比較，把每艘多出的69億元逐項交代清楚。

她表示，接下來會嚴格把關這筆預算，救難能力要提升，納稅錢更要花得有道理。國防部該回答的是「每艘多出69億，到底花在哪裡」，不能用一句「不公平」，就想迴避說明預算的責任。