漢翔F-16維修中心成立六年 美授權維修能量僅33.06%

蔡政府時期在漢翔公司推動成立「F-16維修中心」，但空軍司令部統計，此中心成立6年來，已獲洛克希德馬丁原廠能量授權並完成零附件能量籌建者為123項，僅占總籌建數372項的比率為33.06%。立法院預算中心在中央政府總預算案整體評估報告中建議，經濟部及國防部應持續向外商爭取維修量能授權。

F-16維修中心設立於台中漢翔公司，是美國F-16戰機製造商洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）授權在亞洲唯一的F-16後勤維修中心。除計畫維修我國戰機外，當年並宣稱放眼亞洲市場。

立法院預算中心發布年度中央政府總預算案整體評估報告指出，立法院於2019年10月三讀通過新式戰機採購特別條例，要求政府整合跨部會資源，與美方洽談新式戰機零組件在國內產修及關鍵技術移轉，並成立F-16維修中心，行政院並將其列入「六大核心戰略產業推動方案」的國防及戰略產業有關航空及船艦產業之推動策略。

報告提醒，空軍司令部藉新式戰機採購特別預算籌購的66架F-16V BLK70戰機交機後，屆時我國F-16V戰機數量將超過2百架，若能提升自主維修甚或產製關鍵核心零組件，有助於戰機戰力維持。

但空軍司令部提供資料指出，影響F-16妥善的前30項關鍵器材品項，截至2026年7月底維修中心已建置維修能量者為17項 ，占比為56.67%；另據空軍統計，我國F-16維修中心已獲原廠能量授權並完成能量籌建者為123項，占總籌建數372項的比率為33.06%，相當有限。

報告建議，為滿足我國軍機自主維修能量，行政院雖於2020年8月推動成立F-16維修中心，但截至2026年7月底獲原廠認證維修能量仍有限，經濟部及國防部應持續向外商爭取維修量能的授權，以有效支持F-16維保需求與妥善。