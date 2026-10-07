快訊

徐佳青涉貪汙圖利…北檢發交廉政署調查 尚未約談被告、證人

寶可夢30週年慶典10/10登場！PokéXciting!台北攻略 沒中籤也能看粉紅皮卡丘表演

抓沈伯洋小辮子任務失敗…隨扈發現針孔 香港偵探動怒來台問責

聽新聞
0:00 / 0:00

漢翔F-16維修中心成立六年 美授權維修能量僅33.06%

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
空軍司令部藉新式戰機採購特別預算籌購的66架F-16V BLK70戰機交機後，屆時我國F-16V戰機數量將超過2百架，若能提升自主維修甚或產製關鍵核心零組件，有助於戰機戰力維持。圖為F-16V Block 70戰機首批2架抵台。圖/路透
空軍司令部藉新式戰機採購特別預算籌購的66架F-16V BLK70戰機交機後，屆時我國F-16V戰機數量將超過2百架，若能提升自主維修甚或產製關鍵核心零組件，有助於戰機戰力維持。圖為F-16V Block 70戰機首批2架抵台。圖/路透

蔡政府時期在漢翔公司推動成立「F-16維修中心」，但空軍司令部統計，此中心成立6年來，已獲洛克希德馬丁原廠能量授權並完成零附件能量籌建者為123項，僅占總籌建數372項的比率為33.06%。立法院預算中心在中央政府總預算案整體評估報告中建議，經濟部及國防部應持續向外商爭取維修量能授權。

F-16維修中心設立於台中漢翔公司，是美國F-16戰機製造商洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）授權在亞洲唯一的F-16後勤維修中心。除計畫維修我國戰機外，當年並宣稱放眼亞洲市場。

立法院預算中心發布年度中央政府總預算案整體評估報告指出，立法院於2019年10月三讀通過新式戰機採購特別條例，要求政府整合跨部會資源，與美方洽談新式戰機零組件在國內產修及關鍵技術移轉，並成立F-16維修中心，行政院並將其列入「六大核心戰略產業推動方案」的國防及戰略產業有關航空及船艦產業之推動策略。

報告提醒，空軍司令部藉新式戰機採購特別預算籌購的66架F-16V BLK70戰機交機後，屆時我國F-16V戰機數量將超過2百架，若能提升自主維修甚或產製關鍵核心零組件，有助於戰機戰力維持。

但空軍司令部提供資料指出，影響F-16妥善的前30項關鍵器材品項，截至2026年7月底維修中心已建置維修能量者為17項 ，占比為56.67%；另據空軍統計，我國F-16維修中心已獲原廠能量授權並完成能量籌建者為123項，占總籌建數372項的比率為33.06%，相當有限。

報告建議，為滿足我國軍機自主維修能量，行政院雖於2020年8月推動成立F-16維修中心，但截至2026年7月底獲原廠認證維修能量仍有限，經濟部及國防部應持續向外商爭取維修量能的授權，以有效支持F-16維保需求與妥善。

F-16 漢翔 能量

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新F-16V首批抵台 美退將籲購E-2D預警機發揮最大戰力

航空雙雄強化維修戰力！華航體系支撐機隊 長榮航擴充MRO版圖

我軍事投資與維持費約1.58：1 立院預算中心示警：結構失衡

南部唯一！中山大學獲核定無人機國家級中心

相關新聞

漢翔F-16維修中心成立六年 美授權維修能量僅33.06%

蔡政府時期在漢翔公司推動成立「F-16維修中心」，但空軍司令部統計，此中心成立6年來，已獲洛克希德馬丁原廠能量授權並完成零附件能量籌建者為123項，僅占總籌建數372項的比率為33.06%。立法院預算中心在中央政府總預算案整體評估報告中建議，經濟部及國防部應持續向外商爭取維修量能授權。

部隊鍋EP290｜F-16 Block 70 終於來了！新舊V型大解密與峰迴路轉的接機內幕

延宕多時，首架全新製造的F-16 C/D Block 70 戰機終於在10月2日飛抵台灣！同樣都被稱為「F-16V」，這批全新購入的Block 70和國軍現役由Block 20升級而來的版本，在機身結構、發動機推力乃至核心的電戰系統上，究竟有哪些決定性的差異？ 此外，這次的戰機飛返過程可說是命運多舛，從天候因素、颱風攪局到消息保密，媒體第一線採訪究竟經歷了什麼樣的「峰迴路轉」與兵荒馬亂？本期《部隊鍋》邀請到聯合報資深軍事記者李人岳，與宇威一起深度解析新舊F-16的硬核差異，並獨家開箱這次撲朔迷離的接機採訪血淚史！

廣角鏡／國慶預演 雷虎衝場

國慶大會預演昨天登場，空軍雷虎小組拉彩煙飛過總統府上空，台北市交通大隊警察也跨上重機合影。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。