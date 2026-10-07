新F-16V首批抵台 美退將籲購E-2D預警機發揮最大戰力

台灣對美軍購66架F-16V（blk70）戰機，首批2架上週飛抵台東空軍志航基地。美國退將蒙哥馬利向中央社記者指出，當再有幾架戰機交付時，將代表台灣空戰能力顯著提升，下一個重大步驟是採購E-2D預警機及改良型空對空飛彈。

台灣空軍以「鳳翔專案」為代號，籌購全新66架F-16V（blk70）戰機，首批2架單座機日前從德州起飛，途經夏威夷、關島，並歷經多次空中加油，2日飛抵志航基地。台灣專家分析，新戰機常駐東部能延伸戰略縱深、逼退敵方，更能減輕機隊後勤負擔，強化東部海空防衛。

對於F-16V blk70首批抵台，美國退役海軍少將、現為華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation forDefense of Democracies）資深研究員的蒙哥馬利（Mark Montgomery）近日以電子郵件回覆中央社記者提問表示，當再有幾架F-16V（blk70）戰機交付時，「將代表台灣空戰能力的顯著提升」。

關注台灣國防議題的蒙哥馬利認為，下一個重大步驟是採購新的E-2D預警機及改良型空對空飛彈，這將使台灣空軍能從其新的F-16戰機中發揮最大的作戰能力。

美國喬治梅森大學（George Mason University）副教授洪澤克（Michael Hunzeker）受訪也說，儘管戰機交付有所延遲，但這2架F-16V抵台證明了華府有意兌現已達成的軍售承諾。

國防部長顧立雄日前表示，今年不會只有2架交付，後續戰機的飛抵時間會與美方協調。

此外，自由時報先前報導，國防部預算規模新台幣4.7億餘元，執行期程自民國115年至117年度的「台美國防部共同合作評估案」將會升級擴大，美國戰爭部將派出政策次長室（OSW-P）及智庫「國防分析中心」（IDA）的專家代表各1人，長期駐點在台灣的國防部本部，意味美方人員將直接進入國防決策核心，協助政策協調與戰力評估。

戰爭部回覆中央社記者詢問表示，對此沒有評論。

洪澤克分析，將美方聯絡人員安排在國防部，可能是為了協助政策協調與作戰分析，這和目前在美國對台軍售、「美語老師」等計畫下，已在進行的技術與戰術訓練協助，形成「有意義的互補」。

他指出，未來這項關係如何發展，仍有待觀察，但它提供了一種可能性，也就是華府和台北正尋找在戰術、作戰、戰略及政策層面上加強協調的方法。他認為，這類進展比任何新的軍售案宣布都更加有意義。

國防部先前回應指出，台美雙方持續深化軍事交流，有關執行細節則沒有說明。