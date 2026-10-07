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直播／稱遭爆濫用公務資源是抹黑 徐佳青數度哽咽宣布辭僑委會委員長

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北韓批美對台軍售加劇台海緊張 促華府三思後果

中央社／ 首爾7日綜合外電報導

北韓官媒今天刊出評論，對美國對台灣的軍售和軍事支持提出批評，指控華府加劇台灣海峽緊張局勢，並要美國審慎思考，是否真要為了台灣而與中國正面對抗。

路透社報導，北韓中央通信社（KCNA）在這篇評論中，引述北韓國際事務分析人士金明哲（KimMyong Chol）說法指出，美國對台政策正在破壞台海區域和平與穩定。

這篇評論譴責美國出售的戰機出現在台灣，並說美國「應再三思考是否已準備好為了台灣的安全，而與中華人民共和國強大的國力正面對抗，以及能否承擔後果」。

台灣2019年向美國採購66架全新F-16V（blk70）戰機，首批2架已於2日飛抵台灣。

北韓中央通信社今天也在報導中指出，北韓領導人金正恩在給俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的生日賀電中，承諾將持續支持俄國和俄國的軍事行動。

金正恩表示，北韓將在兩國「全面戰略夥伴關係」架構下，持續擴大合作；他也指出，深信俄國為捍衛主權、安全利益和領土完整而發動的「神聖正義戰爭」終將勝利。

這封賀電並未明確提到俄國在烏克蘭的戰爭。根據烏克蘭與南韓估計，北韓2024年以來已派遣約1.4萬到1.5萬名士兵支援俄烏戰爭。

普丁和金正恩2024年6月簽署共同防禦條約後，北韓和俄國關係大幅升溫。

北韓 台海 軍售

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