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海巡署JUMP 20無人機、M18無人艇國慶預演 首度亮相

中央社／ 台北6日電

雙十國慶將至，國慶大會預演今天在總統府前舉行，海巡署首度對外亮相美製軍規JUMP 20無人機，以及M18無人艇，全方位守護台灣海域安全。

國慶籌備委員會下午在總統府前廣場進行國慶大會預演，吸引許多民眾專程前往參觀，今年國慶大會主題表演融入防災及全社會防衛韌性元素，國家太空中心、海洋委員會、衛福部、警政署及消防署等單位將組成展演車隊。

海委會海巡署的展演車隊，由海巡特勤隊搭乘突擊艇打頭陣，展現藍色國土寸海不讓的鋼鐵意志，隨後登場的車組為機動雷達車和紅外線熱影像車，展現構築綿密監控網，精準打擊走私偷渡。

現場主持人介紹，隨後登場的車組為「救援先鋒」，行動救援車搭配無人機與無人艇，車機艇三位一體深入險境，全方位守護海域安全；並未介紹無人機與無人艇的確切型號。

據了解，無人機即為美製軍規JUMP 20無人機，這也是海巡署自2022年底獲美方同意提供JUMP 20無人機後，首度公開對外展示此型無人機，目前JUMP 20無人機已在海巡署服役。

根據製造商、美國國防科技公司AeroVironment官網資訊，JUMP 20無人機續航時間超過13小時，操作範圍達到185公里，機身長度為2.8公尺，翼展長5.7公尺，最大起飛重量為97.5公尺，屬於第3級的垂直起降無人機。

知情人士指出，JUMP 20無人機在海巡署服勤後，提升海巡署的海域監偵能量，使得海巡署有效提早預警，辨識海上可疑目標，且能第一時間調度艦船艇及時應處。

另據掌握，海巡署在國慶大會預演所展示的無人艇，為美國國防廠商MARTAC所製造的M18無人艇，海巡署目前已獲裝，正在進行訓練，尚未運用於第一線。

根據公開資訊，M18無人艇全長5.5公尺，最高航速50節、最大航程可達500浬，具備450公斤酬載能力，可搭載情監偵設備，也能搭載高爆彈頭。

中科院曾於去年台北航太展期間，與MARTAC簽署合作備忘錄，項目為無人艇，合作發展AI人工智慧目標辨識與追蹤、自主攔截、防護屏障部署、多艇協同、海面物體避障、動能攔截及自主戰術決策等技術。

國慶 無人機 海巡署

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