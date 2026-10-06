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台美日比一比 立法院預算中心：我國海巡設備維持費遠低美日

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
立法院預算中心發布2027年中央政府總預算案整體評估報告，內容指出，海巡署預算增加，相較美國及日本，我國海巡維持費占比卻偏低，海巡署動支預備金挹注維持費情形增加。聯合報系資料照
立法院預算中心發布2027年中央政府總預算案整體評估報告，內容指出，海巡署預算增加，相較美國及日本，我國海巡維持費占比卻偏低，海巡署動支預備金挹注維持費情形增加。聯合報系資料照

立法院預算中心發布2027年中央政府總預算案整體評估報告，內容指出，近年我國因灰色地帶衝突、中國大陸海警常態化侵擾、離島執法壓力及艦船艇汰建需求，海巡署預算數近年雖略為增加，相較美國及日本，我國海巡預算數雖占國內生產毛額的比重較高，但美國海岸巡防隊預算數高出我國海巡署約15倍，日本海上保安廳預算數也是我國的2倍。

報告同時指出，海巡署預算增加，相較美國及日本，我國海巡維持費占比卻偏低，海巡署動支預備金挹注維持費情形增加，必須檢討海巡經費配置的妥適性。

報告表示，因應近年我國因灰色地帶衝突等因素，海巡資源投入強度較高。海巡署及所屬2027年度預算案歲出編列273億355萬8千元，較2026年度預算數287億3803萬6000元卻減少14億3,447萬8千元，減幅達4.99%。

但報告表示，海巡署預算自2018年度的164.52億元增為2027年度的273.04億元，增加108.52億元，增幅65.96%)；但2027年度預算諾加計「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」配賦數，合計則達478.66億元，自2018至2027年度海巡署預算增加314.14億元，增幅則達190.94%，呈大幅增加趨勢。

報告還指出，2018至2027年度海巡署預算占國內生產毛額的比重，歷年介於0.07%至0.11%間，但2027年度若加計特別預算，其占比由0.07%驟升至0.13%，大幅增加0.06個百分點，顯示特別預算對海巡署的影響性重大。2024至2026年美國海岸防衛隊、日本海上保安廳及我國海巡署預算數占各國國內生產毛額(GDP)的比重，美國及日本海巡機關均為0.04%，我國海巡署則介於0.09%至0.11%間，相對較高，可能與海域安全情勢、灰色地帶威脅及海巡任務配置等有關。

報告指出，比較2024至2026年美國海岸防衛隊、日本海上保安廳及我國海巡署預算規模，美國海岸防衛隊介於131.53至144.95億美元間，日本海上保安廳介於2611至2971億日圓間，我國海巡署則介於新台幣253.57至294.14億元間；觀察2026年3國預算規模，美國海岸防衛隊為4493.45億元、日本海上保安廳為594.2億元，我國海巡署為287.38億元，美國及日本海巡機關分別為我國海巡署的約15倍及2倍。

審視2024至2026年美國維持費占比介於38.03%至39%間、設備投資占比介於10.45%至12.03%間，日本維持費占比介於29.64%至32.58%間、設備投資占比介於26.84%至27.96%間，至我國維持費占比介於9.71%至11.5%間、設備投資占比介於35.22%至41.82%間；顯示美國及日本海巡維持費約為設備投資的1至3倍，但我國維持費約僅為設備投資的4分之1至3分之1，相對偏低。

立法院 海巡署

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