艦船人員缺口大 海巡署將再推海域維權海巡艦艇建造計畫

海巡署耗鉅積極造新艦，今年艦隊分署大小艦船數已達205艘，後續還有1項列為機密的「海域維權海巡艦艇建造計畫」待推動。但立法院預算中心示警指出，海巡艦船艇人力招募情形始終不如預期，且海巡署造艦與人事預算佔去海洋委員會主管預算的8成，將可能影響整體海洋政策資源配置。

報告指出，近年我國海巡署因應海域安全威脅與艦船艇汰建需求，設備投資占比明顯高於美國海岸防衛隊及日本海上保安廳，反映現階段仍處於快速擴張與建軍階段。近年我國海巡艦船艇數量自2022年度的169艘增為2026年7月底的205艘，增加36艘，其中除巡護船減少1艘外，巡防艦及巡防艇各淨增3艘及34艘。而後續還有「海域維權海巡艦艇建造計畫」待推動。

報告表示，海巡署近年預算占海洋委員會主管預算的8成以上，主因是人事及籌建海巡艦船艇等經費龐鉅，雖反映我國高度重視海域執法及國家安全需求，但隨造艦計畫陸續交船及特別預算回歸公務預算致相關成本恐大增，可能影響整體海洋政策資源配置。

報告同時表示，近年配合各類艦船艇造艦計畫及陸續交船，我國海巡艦船艇人力需求增加，但招募情形明顯不如預期，2024年度起缺額率超過3成，2026年度到8月底人力招募情形也不樂觀。

檢視近年我國海巡艦船艇人力需求及招募情形，2021至2025年度人力需求數介於142至306人間，實際錄取人數介於140至229人間，實際報到人數介於121至208人間，缺額數介於21至98人間，缺額率介於14.79%至33.81%間；尤其2024年度起缺額率均超逾3成，人力招募情形明顯不如預期。

報告進一步指出，2026年度人力需求數344人，為近年度最高，較2021年度的142人增加202人、增幅142.25%；2026年度8月底高普考、3、4及5等海巡特考未放榜，尚待觀察實際錄取與報到情形；但其中已放榜的3、3等警特與4等一般警特的人力需求數計266人，缺額106人，缺額率高達39.85%，2026年度人力招募情形亦不樂觀。

報告建議，因應少子女化趨勢，應借鏡美日海巡相關人力運用及提升科技輔助海巡勤務的執行經驗，以有效紓解海巡人力缺口並確保海域執法能量。報告舉例，為大型巡邏艦上服役需求，日本海上保安廳已從日本海上自衛隊招募達到退休年齡的海員；而日本自衛隊面臨招募窘境，除提升待遇、裝備無人化及基地最佳化外，並推動採用中途轉職者、延後退休年齡、增加女性自衛官之員額等，讓人才獲取管道更多元 。