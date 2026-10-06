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國慶大會7、8日空中全兵力操演 因天候影響取消

中央社／ 台北6日電

國慶籌備委員會今天表示，原訂明天上午進行的國慶大會空中操演第3次全兵力訓練，因天候影響，經綜合評估飛航安全後，明天及8日的原預備日空中操演訓練皆停止實施。

國防部自9月23日起展開國慶大會空中操演航線空勘及相關訓練，繼9月30日進行的第1次「半兵力訓練」，10月2日進行第2次「全兵力訓練」，原訂5日進行第3次「全兵力訓練」，因天候狀況影響，原先預計在7日上午6時5分至7時40分的預備日實施。

不過，慶籌會下午發布新聞稿指出，原訂明天進行的第3次全兵力訓練，受天候狀況影響，經綜合評估飛航安全後，明天及原預備日（10/8）空中操演訓練皆停止實施。

慶籌會說明，空中操演各項訓練均以飛航安全為最高原則，並視即時天候、能見度及相關飛航條件進行綜合評估；國慶大會各項籌備及演練工作仍持續進行，相關最新資訊如有調整，將透過國慶大會官方管道公布。

國慶 國防部 演訓

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