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圖輯／國慶預演 憲兵快反連騎重機展現精湛技巧

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
國慶大會預演下午登場，憲兵指揮部快速反應連騎著印第安挑戰者重機呼嘯進場。記者曾原信／攝影
國慶大會預演下午登場，憲兵指揮部快速反應連騎著印第安挑戰者重機呼嘯進場。記者曾原信／攝影

這個週六就是雙十國慶日，國慶籌備委員會今天下午於總統府前舉辦國慶大會預演。序幕暖場首先表演kinaqadavan生日快樂，由娜麗灣樂舞劇團以及屏東原鄉部落青年會帶來巨幅國旗。接著是國防部聯合樂隊及三軍儀隊帶來「台股好齊鳴慶雙十 攜手齊心衛家邦」。

除了每年必備憲兵快速反應連的重機演出等項目，呼應今年防災及全社會防衛韌性元素，內政部空中勤務總隊駕駛著UH-60M黑鷹直升機，於總統府前表演吊掛救援。

國慶大會預演下午登場，三軍儀隊展現隊形變換及拋槍等高難度動作。記者曾原信／攝影
國慶大會預演下午登場，三軍儀隊展現隊形變換及拋槍等高難度動作。記者曾原信／攝影

國慶大會預演下午登場，三軍儀隊展現隊形變換。記者曾原信／攝影
國慶大會預演下午登場，三軍儀隊展現隊形變換。記者曾原信／攝影

國慶大會預演下午登場， 臺北市消防局以及內政部空勤總隊模擬災害應變救援及直升機吊掛。記者曾原信／攝影
國慶大會預演下午登場， 臺北市消防局以及內政部空勤總隊模擬災害應變救援及直升機吊掛。記者曾原信／攝影

國慶大會預演下午登場，kinaqadavan 生日快樂－娜麗灣樂舞劇團以及屏東原鄉部落青年會帶來巨幅國旗。記者曾原信／攝影
國慶大會預演下午登場，kinaqadavan 生日快樂－娜麗灣樂舞劇團以及屏東原鄉部落青年會帶來巨幅國旗。記者曾原信／攝影

國慶大會預演下午登場，空軍雷虎小組拉彩煙飛過總統府上空，台北市交通大隊警察也趁機會跨上重機合影。記者曾原信／攝影
國慶大會預演下午登場，空軍雷虎小組拉彩煙飛過總統府上空，台北市交通大隊警察也趁機會跨上重機合影。記者曾原信／攝影

國慶大會預演下午登場，憲兵快反連重機隊配備印第安挑戰者重機進行各種表演。記者曾原信／攝影
國慶大會預演下午登場，憲兵快反連重機隊配備印第安挑戰者重機進行各種表演。記者曾原信／攝影

國慶大會預演下午登場，巨幅國旗由陸航CH-47直升機吊掛，飛過三軍儀隊頭頂，揭開大會序幕。記者曾原信／攝影
國慶大會預演下午登場，巨幅國旗由陸航CH-47直升機吊掛，飛過三軍儀隊頭頂，揭開大會序幕。記者曾原信／攝影

國慶大會預演下午登場，今年新增慢速機隊飛過上空，由空軍P3C反潛機領飛，以及二架C-130運輸機組成，飛過總統府上空。記者曾原信／攝影
國慶大會預演下午登場，今年新增慢速機隊飛過上空，由空軍P3C反潛機領飛，以及二架C-130運輸機組成，飛過總統府上空。記者曾原信／攝影

國慶大會預演下午登場， 臺北市消防局以及內政部空勤總隊模擬災害應變救援及直升機吊掛，直升機於會場進行吊掛。記者曾原信／攝影
國慶大會預演下午登場， 臺北市消防局以及內政部空勤總隊模擬災害應變救援及直升機吊掛，直升機於會場進行吊掛。記者曾原信／攝影

國慶大會預演下午登場，憲兵快反連重機隊保持隊形進場。記者曾原信／攝影
國慶大會預演下午登場，憲兵快反連重機隊保持隊形進場。記者曾原信／攝影

國慶大會預演下午登場，今年新增慢速機隊飛過上空，由空軍P3C反潛機領飛，以及二架C-130運輸機組成。記者曾原信／攝影
國慶大會預演下午登場，今年新增慢速機隊飛過上空，由空軍P3C反潛機領飛，以及二架C-130運輸機組成。記者曾原信／攝影

國慶 憲兵

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