圖輯／國慶預演 憲兵快反連騎重機展現精湛技巧

媒體報導，美國國防部計畫將派出政策官員及智庫代表長期進駐我國防部，直接參與我國的國防決策核心。國防部長顧立雄今透露，台美軍事及國防方面的交流確實愈來愈緊密，我方借重美方的實戰經驗及專家意見評估，有助於我國建軍備戰及戰力轉型。

2026-10-06 11:24