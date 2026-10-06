我軍事投資與維持費約1.58：1 立院預算中心示警：結構失衡

立法院預算中心近日提出2027年度中央政府總預算案整體評估報告，內容警告，近年我國國防預算增加，但經費結構失衡導致作業維持不易問題恐將逐漸浮現，影響先進武器裝備應有戰力。

報告表示，近年來我國國防預算持續增加，2027年公務預算案已增加至9708億元，如以北約模式計算更高達1兆1225億元，占GDP比率為3.01%。

評估進一步指出，2027年度中央政府總預算案國防部主管公務預算金額達6919億元，其中人員維持經費為2081億元、約占30.08%、作業維持2247億元、約占32.47%、軍事投資2591億元、約占37.45%。

評估報告表示，美、德等先進國家軍事投資與作業維持經費約為1：1，近年我國國防預算增加，經費結構失衡導致作業維持不易問題恐逐漸浮現，並影響先進武器裝備應有戰力。

報告引述國防安全研究院研究人員於2025年5月撰文指出 ，國防部每年「軍事投資」與「作業維持」預算，最好維持1比1，美、德等先進國家亦維持這項比例，以確保所獲得的武器裝備能有合格人員操作、足夠燃料來運作，和獲得必要之保養與維護。

但報告示警說，我國隨著與軍事採購相關特別預算持續編列並增加，且多為「軍事投資」經費，其結構失衡情形已逐漸浮現，2025年度「軍事投資」與「作業維持」預算估計約為1.58：1，與歐美先進國家最適比例1：1差距頗大，考量2027年度中央政府總預算案軍事投資經費大幅增加，這項失衡情形恐將更為擴大，屆時國軍雖在帳上有許多高性能武器裝備，但由於可能衍生龐大保養維護經費，使這些先進武器裝備可能無法充分發揮應有戰力。