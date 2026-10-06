志願役退賠多、義務役戰意低 立院預算中心：不利建軍備戰

立法院預算中心提出2027年度中央政府總預算案整體評估報告，內容指出，國軍志願役官兵編現比至今未回升至8成，賠償退伍人數是2018年的20倍高，國軍人才流失問題嚴重，恐使部隊訓練負荷加重並影響裝備妥善率。報告並警告，根據我國屬役男年齡層的族群，對軍購特別預算支持度及為國家而戰意願相較其他年齡層為低，對國軍建軍備戰恐有不利影響。

報告指出，國軍志願役編現比已連續3年未達8成，相較2020年度尚超過8成8，但依國防部提供的資料顯示，2016至2025年間志願役實際現有員額與編制表定員額的比例、即「編現比」，於2020年度達88.52%為最高，之後即大幅下滑，2023年度已跌破8成，2024年度再降至75.93%，2025年度微幅上升，但仍未回升至8成。

報告指出，這項趨勢也可顯現於同期間志願役軍士官不適服現役退伍賠償人數，2016至2018年度等賠償人數僅34至40人間，之後呈現大幅增加趨勢，2024年度已高達1140人，2025年度雖略降為846人，但相較於2018年度的40人仍大幅成長逾20倍。

報告同時舉出財團法人國防安全研究院委託國立政治大學選舉研究中心於2026年3月12日至16日執行的調查顯示，雖有62%的民眾對於軍購特別預算表達支持，且無論是男性及女性，對軍購特別預算支持度均在61%以上。若以各年齡層區分，30至59歲支持度最高，均在63%以上，高於全體平均，60歲以上亦達6成。

但報告示警說，值得注意18至29歲是支持度唯一未達六成的族群，無反應的比率達25%也為各年齡族群唯一逾2成的族群，較次高的30至39歲僅18%，多出7個百分點。研判我國屬役男年齡層之族群對軍購特別預算支持度及為國家而戰意願相較其他年齡層為低。

報告分析，由於這個年齡層含括役齡男子或接近役齡男子的族群 ，且多為面臨或即將面臨就業、成家等問題的青年族群，正處於新鮮人低薪及社會上高房價、高物價的困境，其對政府龐大支出及預算配置相對敏感。

另根據國防安全研究院2025年3月所做的國防安全民意調查顯示，18至29歲年輕族群中，「非常願意」為台灣而戰的比例為20.8%，相較整體樣本偏低，若未能加強提升該等族群對軍購計畫的認同，對國軍建軍備戰恐有不利影響。