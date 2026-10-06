傳五角大廈派員長駐台灣 顧立雄：借重美方實戰經驗 有助我建軍

媒體報導，美國國防部計畫將派出政策官員及智庫代表長期進駐我國防部，直接參與我國的國防決策核心。國防部長顧立雄今透露，台美軍事及國防方面的交流確實愈來愈緊密，我方借重美方的實戰經驗及專家意見評估，有助於我國建軍備戰及戰力轉型。

顧立雄今隨行政院長卓榮泰赴立法院備詢，被問及美國國防部計畫將派出政策官員及智庫代表長期進駐我國防部。他回應，台美軍事及國防方面的交流確實愈來愈緊密，我方借重美方的實戰經驗及專家意見評估，有助於我國建軍備戰及戰力轉型，至於相關細節不宜對外說明。

另外，彭博報導指出，美國總統川普預計「短時間內」就總額140億美元對台軍售做出決定，媒體追問，是否與美方討論把140億美元軍購拆開分批。顧立雄強調，美方一再重申基於台灣關係法及六項保證，強化台灣自我防衛能力的承諾沒有改變，至於軍售尊重美方審議程序，也跟美方持續進行協調，目前並沒有接獲所謂分批訊息，如果有相關新訊息，會再跟各位報告。