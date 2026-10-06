顧立雄：尊重美方軍售審議程序 未接獲分批訊息

有關美國對台軍售140億美元案何時批准，以及是否可能採分批交付方式，國防部長顧立雄今天表示，美方對於台灣強化自我防衛能力的承諾沒有改變，尊重美方審議程序，目前沒有接獲有關分批的訊息。

媒體報導，國防部「台美國防部共同合作評估案」將升級擴大，美國戰爭部決定派出專家代表長期駐點國防部。

顧立雄今天在立法院受訪表示，台美軍事與國防方面的交流確實越趨緊密，在軍事與國防方面，都會借重美方的實戰經驗及專家意見，至於相關細節不對外說明。

另外，媒體詢問，外傳美國總統川普將在短時間內決定是否批准140億美元的對台軍售，台灣是否跟美方討論分批交付，先交付對台有急迫性的武器。

顧立雄表示，美方一再重申，基於台灣關係法跟六項保證，對於強化自我防衛能力的承諾並未改變；至於軍售部分，尊重美方審議程序，會跟美方持續協調，目前沒有接獲所謂分批的訊息。