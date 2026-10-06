快訊

大陸人支持武統台灣？美最新民調曝光 77%支持先打金門馬祖

日本公家機關「魔性信封」狂催繳 翻到背面網友嚇傻：超可怕

有毒陽剛文化造孽？康乃爾大學集體性侵案的校園黑暗面

聽新聞
0:00 / 0:00

顧立雄：尊重美方軍售審議程序 未接獲分批訊息

中央社／ 台北6日電

有關美國對台軍售140億美元案何時批准，以及是否可能採分批交付方式，國防部長顧立雄今天表示，美方對於台灣強化自我防衛能力的承諾沒有改變，尊重美方審議程序，目前沒有接獲有關分批的訊息。

媒體報導，國防部「台美國防部共同合作評估案」將升級擴大，美國戰爭部決定派出專家代表長期駐點國防部。

顧立雄今天在立法院受訪表示，台美軍事與國防方面的交流確實越趨緊密，在軍事與國防方面，都會借重美方的實戰經驗及專家意見，至於相關細節不對外說明。

另外，媒體詢問，外傳美國總統川普將在短時間內決定是否批准140億美元的對台軍售，台灣是否跟美方討論分批交付，先交付對台有急迫性的武器。

顧立雄表示，美方一再重申，基於台灣關係法跟六項保證，對於強化自我防衛能力的承諾並未改變；至於軍售部分，尊重美方審議程序，會跟美方持續協調，目前沒有接獲所謂分批的訊息。

顧立雄 美方 軍售

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普將拍板140億美元對台軍售？ 顧立雄：美方仍在審議中

傳川普「短時間內」將決定140億美元對台軍售！俞大㵢受訪喊話加快

美軍常駐國軍作戰區 藍委：國防部應說清權責

140億美元軍售仍待放行 俞大㵢接受彭博專訪：進度顯然可以再快一些

相關新聞

傳五角大廈派員長駐台灣 顧立雄：借重美方實戰經驗 有助我建軍

媒體報導，美國國防部計畫將派出政策官員及智庫代表長期進駐我國防部，直接參與我國的國防決策核心。國防部長顧立雄今透露，台美軍事及國防方面的交流確實愈來愈緊密，我方借重美方的實戰經驗及專家意見評估，有助於我國建軍備戰及戰力轉型。

美軍常駐國軍作戰區 藍委：國防部應說清權責

美軍派員參與國軍日常演訓，引發國人關切，已是「公開祕密」。針對美方到底參與我方決策多深，國防部不願說明，僅表示雙方持續深化軍事交流。國民黨立委馬文君質疑，立院外交及國防委員會已決議凍結台美合作預算一千萬元，要求國防部說明工作內容、經費用途與具體效益，不能一句「台美合作很重要」，就要全民無條件埋單。

美駐中大使：川普堅定挺台 軍售比歷任總統多

美國駐北京大使龐德偉五日在社群媒體Ｘ平台發文，重申美國總統川普對台立場堅定，並以川普對台軍售為例反駁外界質疑。

對台軍售…傳川普「短時間內」決定 俞大㵢籲加快進度

美國總統川普與中國大陸國家主席九月在華府會晤前後，外界高度關注美國擱置對台軍售問題。台灣駐美代表俞大㵢近日接受彭博訪問，呼籲美國加快通過對台軍售案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。