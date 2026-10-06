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美駐中大使：川普堅定挺台 軍售比歷任總統多

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國駐中國大使龐德偉（左）與川普總統（右）。 美聯社
美國駐中國大使龐德偉（左）與川普總統（右）。 美聯社

美國駐北京大使龐德偉五日在社群媒體Ｘ平台發文，重申美國總統川普對台立場堅定，並以川普對台軍售為例反駁外界質疑。

龐德偉在Ｘ平台貼出日期標示為九月廿七日的兩則中英對照聲明，兩則聲明都是由他署名。

龐德偉在其中一則聲明寫道：「總統川普在台灣方面的立場，是我所知的人當中最堅定的。他表示得非常清楚，我們的一中政策沒有改變。」

這份聲明提及：「我們支持『台灣關係法』、三個公報，以及六項保證。習主席已多次聽見川普總統的表述。」

文中說：「川普總統的對台軍售，已比一九七九年以來任何一任美國總統高出百分之五十，因此，我不接受認為他沒有為台灣做到我們應做一切的說法。」

龐德偉在另一則聲明中表示：「川普總統沒有改變美國的一中政策。我們全面支持『台灣關係法』、三個公報，以及六項保證。我們沒有改變對台立場。我們不支持獨立。我們同樣不支持脅迫。」

川普 軍售 對台 一中政策 台灣關係法 龐德偉

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