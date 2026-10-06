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對台軍售…傳川普「短時間內」決定 俞大㵢籲加快進度

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
華府僑界四日舉行國慶升旗典禮，駐美代表俞大㵢（前左一）與美京中華會館主席徐腕佑（前左二）出席。俞大㵢表示，相信美國總統川普最終會核准更多對台軍售。中央社
華府僑界四日舉行國慶升旗典禮，駐美代表俞大㵢（前左一）與美京中華會館主席徐腕佑（前左二）出席。俞大㵢表示，相信美國總統川普最終會核准更多對台軍售。中央社

美國總統川普與中國大陸國家主席九月在華府會晤前後，外界高度關注美國擱置對台軍售問題。台灣駐美代表俞大㵢近日接受彭博訪問，呼籲美國加快通過對台軍售案。

彭博引述一名知悉內部討論的川普政府高層透露，川普預計「短時間內」就總額一四○億美元對台軍售做出決定，但未說明具體時程。這筆軍售今年初就通過國會初審，但遭川普政府擱置。

俞大㵢接受「彭博本周」訪問在四日刊出，他表示，「軍售進度當然可以再快一些，我們希望美方充分了解台灣當前面臨的威脅，我有信心美國將提供台灣所需的防衛裝備」。

俞大㵢表示，美方已「非常明確表示，美國對台政策沒有任何改變」。他說，美國並未接受或回應習近平要求華府明確反對台灣獨立的訴求。若美方這麼做，將超越華府長期以來「不支持台灣獨立」的政策立場。

對於川習預計今年還要會面兩次，包括十一月在大陸深圳舉行的亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會，以及十二月在邁阿密舉行的廿國集團（Ｇ20）峰會，俞大㵢表示，台灣的目標是「確保台灣不會成為桌上的菜」。

九月川習會後，美國駐北京大使龐德偉爆料，川普曾詢問習近平是否有意購買美國武器，川普事後否認。

彭博指出，此事事關重大，不只影響台灣。美國對台灣的支持被視為檢驗美國在亞洲可信度的重要指標，包括日本、南韓等盟友都仰賴華府安全承諾。

彭博經濟研究首席地緣經濟分析師威爾許指出，若台灣發生危機時美國未能出手協助，可能讓北京取得重大地緣政治利益。她說，台灣掌握全球大多數最先進晶片產能，是人工智慧發展及美國資料中心與先進運算投資不可或缺的一環，「沒有台灣和台灣製造的晶片，這一切都不可能發生。」

現任布魯金斯研究所研究員、美國國安會前官員何瑞恩表示，他預期川普任內仍會有更多對台軍售，可能會拆分成規模較小的軍售案，並在川普與習近平完成互訪後推進。

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