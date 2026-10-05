海巡射水砲驅離大陸越界漁船 卓榮泰：侵犯主權「不得不為」

海巡署艦艇上月廣播驅離大陸海警船，本月又以水砲驅離大陸漁船，行政院長卓榮泰今表示，不會主動強力驅趕，但對方不為所動，發射水砲是「不得不為」，如侵犯我國主權，執法人員要保衛國家安全。

卓榮泰今下午赴海巡署視察查緝毒品成果，致詞提及海巡署雲林艦上月7日在東沙海域，驅離航入我國限制水域的大陸海警船「3501」，他表示，他聽到雲林艦大副廣播回應，很多海巡人員都在不同時間、場域堅定講出代表國家的話，值得肯定。

他說，大副代表雲林艦的聲音，雲林艦代表海巡艦隊的聲音，而海巡代表的是中國民國政府、國家及人民共同的聲音，維護自由民主絕不容退縮。

卓榮泰複述廣播內容：「中華民國台灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是無法否認的事實與現狀。你們未經許可進入我國水域，已違反國際法規定，影響我國海域秩序及安全，請立即轉向，儘速離開我國水域。台海和平攸關全球經濟的穩定及科技產業的命脈，一旦發生衝突，你們將會受到世界的制裁。海上穩定才能確保你們的國家發展，請為台海和平審慎行動。」

他說，這段話語重心長，希望對方用保障台海和平穩定的方式，確保自己國家的發展，海巡不挑釁、不退縮、不畏艱難，堅守國家主權基本立場，贏得國人尊敬。

卓榮泰也提及雲林鑑本月1日在東沙海域，以水砲驅離越界大陸漁船「金鯊」，他指出，經廣播後對方不為所動，所以發射水砲，這是「不得不為」的行為，我們絕不會主動做這種強力驅趕，但如果對方仍然侵犯我國主權，留滯我國海域，身為國家執法人員，人民及政府賦予這樣的責任，保衛國家安全，「你們的做法是對的！」

他說，雖發射水砲，但盡到人道救援，漁船因故障未馬上離開，海巡提供熱食，告訴他們「吃飽飽，回去發展你們自己國家的發展！」顧及堅定執法及人道救援。