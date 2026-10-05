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傳美方進駐我國防部決策核心 馬文君：台美合作經費暴增12倍花在哪？

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委馬文君。聯合報系資料照
國民黨立委馬文君。聯合報系資料照

近年美軍現、退役人員進駐美國在台協會（AIT）愈來愈檯面化，傳出美方將派出政策次長室官員及國防分析中心智庫專家各1人，長期駐點國防部。國民黨立委馬文君說，台美國防部共同合作評估案３年總經費達4億7122萬元，其中明年度經費暴增12倍，國防部卻沒說清楚負責什麼、預計交付哪些成果，花這麼多公帑是替國軍解決問題，還是替美方付人事與差旅費？

馬文君指出，今年6月審查預算時追問台美國防部共同合作評估案，一年經費暴增12倍，到底是多資深、多高階的美方官員來？派多少人、做哪些工作、能帶來多少效益，國防部應提出具體答案。如今有媒體報導，美方將派出「政策次長室」官員及「國防分析中心」智庫專家各1人，長期駐點國防部，甚至直接進入國防決策核心，但相關工作與權責，國防部卻未清楚說明。

馬文君質問國防部長顧立雄，這項評估案2023年至2025年每年約編列41萬美元；2026年卻提高至近500萬美元、達1億5250萬元新台幣，３年總經費達4億7122萬元。人事、諮詢、研究，究竟各花多少？經費暴增，又增加了哪些工作？花這麼多納稅錢，究竟是替國軍解決問題，還是只花人民納稅錢替美方付人事與差旅費？國防部不能只列支出，卻交不出成果。

馬文君質疑，兩名長駐人員負責什麼？其他團隊有多少人、來台多少次、交付哪些成果？提供建議與參與決策，權責更要分清楚。美方參與範圍與權限到哪裡？建議與國軍需求不同時，誰作主？國軍有自己的建軍規劃與參謀體系，不能花了大筆評估費，連決策權責都說不清楚。

馬文君說，外交及國防委員會已決議凍結1000萬元，要求提出專案報告後始得動支。如今預算仍未解凍，國防部更應把工作內容、經費用途與具體效益向立法院交代清楚，不能一句「台美合作很重要」，就要全民買單。她支持台美交流，但該審的預算、該問的權責，一樣都不會少。要解凍預算，就拿出具體交代。「合作升級」４個字，交代不了這幾億元的帳。

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