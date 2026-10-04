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國慶5日空中全兵力操演因氣候取消 改7日上午實施

中央社／ 台北4日電

國慶籌備委員會今天表示，原訂明天上午進行的國慶大會空中操演第3次全兵力訓練，因受天候狀況影響，經綜合評估飛航安全後停止實施，將於7日上午6時5分至7時40分的預備日實施。

國防部自9月23日起展開空中操演航線空勘及相關訓練，繼9月30日進行的第1次「半兵力訓練」，10月2日進行第2次「全兵力訓練」，第3次「全兵力訓練」訂於明天上午進行。

國慶籌備委員會下午發布新聞稿表示，原訂明天上午進行的國慶大會空中操演第3次全兵力訓練，因受天候狀況影響，經綜合評估飛航安全後停止實施。

慶籌會說明，空中操演各項訓練均以飛航安全為最高原則，並視即時天候、能見度及相關飛航條件進行綜合評估，訓練停飛後將依原訂規劃於7日上午6時5分至7時40分的預備日實施，如後續仍受天候或其他因素影響，相關安排將依實際狀況調整。

慶籌會強調，國慶大會各項籌備及演練工作仍持續進行，空中操演後續訓練將依既定規劃辦理，相關最新資訊如有調整，將透過國慶大會官方管道公布，敬請民眾留意。

國慶 國防部 訓練

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