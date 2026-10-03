五角大廈派員長駐台灣「參與我國防決策核心」？ 國防部說話了

媒體報導，美國國防部計畫將派出政策官員及智庫代表長期進駐我國防部，直接參與我國的國防決策核心。不過對於相關說法，國防部回應台美雙方持續深化軍事交流，但對相關細節沒有說明。

自由時報報導，據軍方高層官員透露，金額4億7000萬元、執行期程從115到117年的「台美國防部共同合作評估案」，將會升級與擴大，美國國防部將派出「政策次長室」及智庫「國防分析中心」的專家代表，規劃各派1人長期駐點在我國防部本部。

官員宣稱，這意味著美方人員將直接進入我國的國防決策核心，參與政策協調和戰力評估，讓台美軍事對接直接「升級到最高層」。

目前美國國防部官員駐台，除了暱稱「美語老師」的協訓部隊教官外，美國在台協會AIT內部的安全合作組和聯絡組，成員就包括美軍現役軍官和文官，負責軍事合作、聯繫與軍售、後勤等業務。近年來國防創新部門(DIU)也派有聯絡官進駐AIT，想要整合台灣的無人機與科技供應鏈，不過此次美方官員將堂而皇之進駐國防部，性質從「外部聯絡」進一步深入內部決策。

官員更宣稱，這項安排代表台美軍事合作已經從過去的「戰術協訓」升級為「戰略兵推與規劃」。

對於相關報導，國防部表示，台美雙方持續深化軍事交流，以期實質提升國軍整體防衛效能與韌性，不過對於有關執行細節沒有說明。