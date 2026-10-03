海巡雲林艦驅離陸船今返高雄 靠泊駁二網讚「國境守護者」

海巡署雲林艦在東沙海域執行巡護勤務，驅離違規進入我國限制或禁止水域作業的大陸籍漁船，今天返回高雄港，靠泊駁二碼頭。消息曝光後，引發網友討論，留言讚「國境守護者」、「英雄」、「你好樣的」，還有人直稱「這船艦是狠角色」。

海巡署雲林艦（舷號CG5003）以高雄為母港，平時擔負南部及外海巡護、查緝等勤務，10月1日在東沙島東方27浬，發現大陸籍漁船「粵惠東漁75066」及「金鯊」2艘漁船，違法下錨作業，立即廣播驅離，其中金鯊漁船未理會，雲林艦便射水砲驅離，在金鯊失去動力後拖離台灣限制水域，交由大陸籍「海洋石油681號」工作船拖回。

今天中午雲林艦航返高雄港，許多民眾獲悉，也趕去港邊迎接雲林艦，將雲林艦緩緩進港泊靠駁二碼頭，拍下影像大讚雲林艦。網路流傳，引起關注。

有網友留言讚美雲林艦「你好樣的」，有人稱讚是「國境守護者」、「保疆衛國的英雄」、「這船艦是狠角色」，對海巡人員執行海上巡護及驅離違規船舶勤務表達支持，但也有人質疑，只是「噴個漁船跟搶回菲日瓜分的海域」。

海巡署雲林艦今天航返高雄港，靠泊駁二碼頭。圖／取自Threads_ck161280